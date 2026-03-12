Giá gas tăng vọt lên hơn 500.000 đồng/bình 12 kg

(GLO)- Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và thị trường khí đốt thế giới biến động, giá gas cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Giá gas bình dân dụng 12 kg hiện dao động trong khoảng 409.000-527.500 đồng.

Ngày 12-3, Công ty TNHH khí hóa lỏng Việt Nam (VT Gas) đã tăng giá bán lẻ gas thêm 20.000 đồng/bình 8 kg, lên 336.300 đồng/bình; tăng 30.000 đồng/bình 12 kg, lên mức 505.400 đồng/bình 12 kg và với bình 45 kg tăng 112.500 đồng, lên hơn 1,89 triệu đồng/bình.

Trước đó, Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) cũng điều chỉnh giá gas tăng hơn 666 đồng/kg, áp dụng cho các nhãn hiệu Pacific Gas, Esgas, ACE.

Cụ thể, giá bán lẻ gas của các thương hiệu này đến tay người tiêu dùng là 268.500 đồng/bình 6 kg; 525.500 đồng/bình 12,5 kg; 482.000 đồng/bình xám 12 kg; 516.000 đồng/bình 12 kg bình Pacific Gas...

Giá gas bình 12 kg hiện dao động khoảng 409.000-527.500 đồng. Ảnh: Nhã Uyên

Công ty CP năng lượng Long Yin Long An cũng thông báo giá các loại gas thương hiệu Gas City Petro, Vina Pacific Petro, Vimexco tăng 2.500 đồng/kg...

Các đại lý kinh doanh gas cho hay, đây là lần tăng giá gas thứ 3 liên tiếp tính từ đầu tháng 3-2026 đến nay, mức tăng dao động 40.000-50.000 đồng/bình 12 kg.

Thông thường, giá gas được điều chỉnh từ ngày đầu mỗi tháng. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến thị trường khí đốt toàn cầu biến động mạnh.

Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu tăng thời gian gần đây đã khiến chi phí vận chuyển và các chi phí đầu vào tăng cao, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), nguồn LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng - loại gas dùng phổ biến trong sinh hoạt và sản xuất) tại Việt Nam đến từ sản xuất trong nước và nhập khẩu, trong đó khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu đến từ khu vực Trung Đông.

Trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung, doanh nghiệp cho biết đã chủ động đa dạng hóa nguồn nhập LPG ngoài Trung Đông; đồng thời, cân đối linh hoạt giữa nhập khẩu và xuất khẩu để ưu tiên thị trường trong nước.