Australia đưa ra mức phạt 50-100 triệu AUD nếu tăng giá xăng dầu bất hợp lý

(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cảnh báo các công ty bán lẻ xăng dầu có thể bị phạt 50-100 triệu AUD nếu bị phát hiện vi phạm Luật Cạnh tranh và Tiêu dùng của Australia.

Theo đó, mặc dù chính quyền Australia đang nỗ lực thuyết phục người dân về khả năng cung ứng nhiên liệu để tránh tình trạng tích trữ, song những ngày qua, giá xăng dầu tại Australia liên tục tăng.

Giá xăng tại một trạm đổ xăng ở Sydney (Australia). Ảnh: Việt Nga/VOV

Trước thực trạng này, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã gửi thư tới các công ty bán lẻ xăng dầu, yêu cầu giải thích lý do tăng giá xăng; đồng thời, khẩn trương tổ chức cuộc gặp với các bên tham gia thị trường nhiên liệu để làm rõ cách thức định giá xăng dầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ cập nhật diễn biến thị trường xăng dầu hằng tuần nhằm nâng cao tính minh bạch cho người tiêu dùng và tăng cường giám sát hoạt động của các đơn vị bán lẻ.

Cùng với đó, phối hợp với các bên liên quan để tìm kiếm các giải pháp nhằm hạ giá nhiên liệu tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa của nước này.

