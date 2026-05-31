Tin thế giới sáng 31-5: Mỹ phóng tên lửa, vô hiệu hóa tàu chở hàng hướng tới Iran do phớt lờ cảnh báo

(GLO)- Mỹ phóng tên lửa, vô hiệu hóa tàu chở hàng hướng tới Iran do phớt lờ cảnh báo; Iran quyết thực thi quyền quản lý Eo biển Hormuz; Nga tố cáo Ukraine tập kích nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-5.

Mỹ phóng tên lửa, vô hiệu hóa tàu chở hàng hướng tới Iran do phớt lờ cảnh báo

Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở hàng đang trên đường tới một cảng của Iran ở vịnh Oman bằng một cuộc tấn công tên lửa sau khi thủy thủ đoàn không tuân thủ các cảnh báo được đưa ra nhiều lần.

Theo thông báo hôm 30-5 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng Mỹ đã chặn tàu M/V Lian Star treo cờ Gambia vào ngày 29-5 khi con tàu đang di chuyển trong vùng biển quốc tế hướng tới một cảng của Iran.

Một máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning II của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hạ cánh xuống boong tàu USS Tripoli (LHA 7) trong khi đang hoạt động trên Biển Ả Rập, ngày 30-5-2026. Ảnh: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết: Các nhân viên đã phát hơn 20 cảnh báo tới con tàu và thông báo cho thủy thủ đoàn rằng tàu đang vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, sau khi thủy thủ đoàn không phản hồi các cảnh báo, một máy bay Mỹ đã tấn công khoang động cơ của con tàu bằng tên lửa Hellfire, khiến tàu mất khả năng hoạt động và không thể tiếp tục hành trình.

Quân đội Mỹ không cung cấp thông tin về việc có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương trong vụ việc hay không.

Iran quyết thực thi quyền quản lý Eo biển Hormuz

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn tuyên bố từ Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran ngày 30-5 khẳng định: Các lực lượng vũ trang nước này đang thực thi quyền quản lý hoàn toàn eo biển Hormuz.

Tàu thủy di chuyển ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12-4. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong tuyên bố, cơ quan trên nhấn mạnh mọi tàu thuyền muốn đi qua Hormuz - kể cả tàu thương mại lẫn tàu chở dầu - đều phải tuân thủ các tuyến đường do Iran chỉ định và phải được Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cấp phép.

Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya cũng cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của tàu quân sự nước ngoài nhằm can thiệp vào công tác quản lý Eo biển Hormuz hoặc cản trở giao thông qua đây.

Hải quân IRGC ghi nhận trong 24 giờ qua có 20 tàu đi qua Hormuz với sự phối hợp của các lực lượng và cơ quan hàng hải Iran. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, những con tàu này được cấp phép vì chở hàng hóa thiết yếu như phân bón hóa học.

Cùng ngày, Iran cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ, nếu Washington không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Tehran ở nước ngoài.

Nga tố cáo Ukraine tập kích nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu

Ukraine bác bỏ cáo buộc từ phía Nga rằng UAV của Kiev đã lao vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc hôm 30-5 rằng một UAV Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nhưng không gây hư hại cho các thiết bị quan trọng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ảnh: Kyiv Independent

Tổng giám đốc Rosatom, Alexei Likhachev, gọi vụ việc là một hành động "có chủ đích" và cho biết nó đã tạo ra một lỗ thủng trên bức tường của khu vực nhà tua-bin.

Theo quan chức Nga, đây là lần đầu tiên các thiết bị trọng yếu của nhà máy điện hạt nhân này bị cố ý nhắm mục tiêu tấn công. Vũ khí được sử dụng là UAV điều khiển bằng cáp quang.

Quân đội Ukraine bác bỏ các cáo buộc của Nga, gọi đây là "chiêu trò" truyền thông từ phía Moscow. Quân đội Ukraine khẳng định lực lượng nước này không tấn công Tổ máy số 6 của Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhia.

Israel và Liban khởi động kênh đối thoại quân sự

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 30-5 thông báo Israel và Liban đã tiến hành những cuộc đàm phán an ninh tại Lầu Năm Góc, qua đó chính thức khởi động kênh đối thoại quân sự nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán ngừng bắn và hòa bình giữa hai nước.

Binh sĩ Israel được triển khai gần biên giới với Liban, ngày 11-5-2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, phái đoàn Israel và Liban đã tiến hành những cuộc trao đổi quân sự mang tính xây dựng, tập trung vào mục tiêu xây dựng các cơ chế thực tiễn nhằm tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Kết quả của những cuộc thảo luận sẽ được sử dụng làm cơ sở cho vòng đàm phán chính trị do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì, dự kiến sẽ được nối lại trong tuần tới.

Giới quan sát nhận định việc Israel và Liban lần đầu tiên tiến hành đối thoại quân sự trực tiếp dưới sự bảo trợ của Mỹ là tín hiệu tích cực cho các nỗ lực giảm căng thẳng, dù tình hình thực địa vẫn còn nhiều thách thức.

Cũng trong ngày 30-5, Hezbollah đã phóng rocket vào nhiều khu vực thuộc phía Bắc Israel.