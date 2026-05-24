Tin thế giới tối 24-5: Nga tập kích rầm rộ vào Ukraine, phóng gần 700 tên lửa và UAV

(GLO)- Nga tập kích rầm rộ vào Ukraine, phóng gần 700 tên lửa và UAV; Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ khả năng đạt thỏa thuận với Iran; Philippines: Sập nhà 9 tầng, khẩn trương tìm kiếm người mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-5.

Nga tập kích rầm rộ vào Ukraine, phóng gần 700 tên lửa và UAV

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24-5 thông báo lực lượng Nga đã phát động một đợt tấn công “quy mô lớn” nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine, sử dụng các hệ thống tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon, cùng nhiều loại tên lửa và máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine, cũng như các căn cứ không quân và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Kiev.

Trước đó, Không quân Ukraine xác nhận Nga đã phóng 90 tên lửa và 600 máy bay không người lái các loại trong trận tập kích vào đêm 23-5, rạng sáng 24-5. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Nga vào Ukraine trong năm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik trong cuộc tấn công mới nhất. Đây là lần thứ 3 Nga sử dụng loại vũ khí hiện đại này nhằm vào Ukraine.

Đợt tấn công mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng "đệ trình các đề xuất" để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trường học ở vùng Lugansk, nơi Nga đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát dù Kiev không công nhận.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ khả năng đạt thỏa thuận với Iran

Ngày 24-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định lập trường của Mỹ về việc Iran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”, hai bên đang tiến hành đàm phán theo hướng Iran cần chấp nhận cũng như tuân thủ các điều khoản liên quan.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết, có khả năng “thế giới sẽ đón nhận tin tốt trong vài giờ tới” về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Trong 48 giờ qua, hai bên đã đạt được một số tiến triển về eo biển Hormuz nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại New Delhi, Ấn Độ ngày 24-5. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ, một thỏa thuận bao gồm điều khoản mở lại eo biển Hormuz “về cơ bản đã đàm phán xong” và chỉ cần hoàn tất một số nội dung cuối giữa Mỹ, Iran và các bên liên quan.

Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ, nước này chưa đồng ý bàn giao kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao và vấn đề hạt nhân không nằm trong thỏa thuận sơ bộ với Mỹ.

Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz

Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị một chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Lyme Bay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác.

Theo giới chức Anh, hàng nghìn tàu thương mại đã bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại khu vực thời gian qua. Ngay cả số lượng nhỏ thủy lôi còn sót lại cũng có thể khiến các hãng vận tải tiếp tục tránh tuyến hàng hải chiến lược này.

Philippines: Sập nhà 9 tầng, khẩn trương tìm kiếm người mất tích

Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền Bắc nước này, vào rạng sáng 24-5.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa thành phố Angeles, đã có 26 người được cứu sống. Thông tin trước đó cho biết ít nhất 30 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát sau khi một tòa nhà chín tầng đang xây dựng bị sập ở Balibago, thành phố Angeles, Pampanga, Philippines, ngày 24-5-2026. Ảnh: Reuters

Tham gia chiến dịch cứu hộ có hơn 100 cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên ứng phó thiên tai. Các đội cứu nạn tìm kiếm bằng tay không và sử dụng chó nghiệp vụ để tiếp cận những người nghi còn mắc kẹt.

Cảnh sát địa phương cho biết, tòa nhà 9 tầng đang trong quá trình xây dựng thì bị sập sau trận giông bão dữ dội tại Angeles.