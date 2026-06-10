Tin thế giới tối 10-6: Iran "xem xét lại" đàm phán với Mỹ sau đòn không kích mới

(GLO)- Iran "xem xét lại" đàm phán với Mỹ sau đòn không kích mới; Hơn 20.000 người Iran thiếu nước giữa nắng nóng sau khi Mỹ tấn công vào bể chứa; Ấn Độ tuyên bố 'không để một giọt nước nào' chảy sang Pakistan ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-6

Iran "xem xét lại" đàm phán với Mỹ sau đòn không kích mới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 10-6 cho biết, Tehran đang "xem xét lại" tiến trình đàm phán với Mỹ sau các cuộc không kích của Washington nhằm vào Iran sáng sớm cùng ngày.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: Reuters

Ông Baghaei cáo buộc Mỹ và Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh rằng ngoại giao không thể diễn ra trong điều kiện thiếu những bảo đảm tối thiểu về ổn định và thiện chí từ các bên liên quan.

“Ngoại giao không thể diễn ra khi không có bất cứ yếu tố thuận lợi nào. Cần có một môi trường tối thiểu để tiến trình đối thoại có thể vận hành và đạt kết quả”, ông nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, Washington đang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao thông qua những thông điệp thiếu nhất quán, thường xuyên thay đổi lập trường cũng như các yêu cầu trong đàm phán. Ông cũng cáo buộc Mỹ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn.

Bên cạnh đó, ông Baghaei cho rằng Israel đã thể hiện sự thiếu thiện chí bằng việc tiến hành các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào Liban.

Hơn 20.000 người Iran thiếu nước giữa nắng nóng sau khi Mỹ tấn công vào bể chứa

Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào hai bể chứa nước tại khu vực Bemani, thuộc thị trấn Sirik, tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran sáng 10-6 đã khiến khoảng 20.000 người dân rơi vào tình trạng thiếu nước uống trong bối cảnh khu vực đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt.

Nhà máy cấp nước và xử lý nước thải tại tỉnh Hormozgan. Ảnh: Mehr News

Báo The Guardian dẫn thông báo của Công ty Cấp nước và Xử lý nước thải tỉnh Hormozgan cho biết hai bể chứa nước tại khu vực Bemani đã bị trúng hỏa lực và hư hại nghiêm trọng. Đây là các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Kouhestak cùng khoảng 10 ngôi làng lân cận.

Giám đốc điều hành công ty ông Abdolhamid Hamzehpour cho biết việc các bể chứa bị phá hủy đã làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống cấp nước của địa phương. Theo ông, khu vực này không có đủ nguồn nước ngầm để thay thế ngay lập tức lượng nước bị thiếu hụt, trong khi nhiệt độ ngoài trời hiện thường xuyên vượt ngưỡng 45 độ C.

Quá trình khôi phục hệ thống cấp nước được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và quy mô thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.

Tàu chở hàng đọ súng với tàu vũ trang ở ngoài khơi Yemen

Theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO), một tàu chở hàng đã bị một tàu nhỏ chở 6 người có vũ trang tiếp cận ở khu vực cách Yemen khoảng 88 hải lý về phía tây nam và hai bên đã đọ súng.

Tàu chở hàng. Ảnh minh họa: Anadolu

Theo báo JPost, đây là sự cố an ninh mới nhất trên tuyến đường thủy chiến lược này. Tuyên bố của UKMTO trên mạng xã hội X nêu rõ: "Hôm nay (10-6), một cuộc đọ súng giữa tàu nhỏ và đội an ninh vũ trang của tàu chở hàng đã diễn ra, sau đó tàu nhỏ đã quay đầu bỏ đi".

Cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết nào về thương vong hoặc thiệt hại có thể xảy ra với 2 tàu.

UKMTO cho biết một cuộc điều tra chính thức đã được tiến hành, nhưng không nêu rõ nước nào hay tổ chức quốc tế nào thực hiện. Vụ việc xảy ra gần Balhaf, một cảng khí tự nhiên hóa lỏng lớn nằm trên bờ biển phía nam Yemen dọc theo Vịnh Aden.

Ấn Độ tuyên bố 'không để một giọt nước nào' chảy sang Pakistan

Ấn Độ đang triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo "không một giọt nước nào" chảy sang Pakistan, trong bối cảnh New Delhi tuyên bố đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn.

Ấn Độ lên kế hoạch ngăn nước sông chảy sang Pakistan. Ảnh: Penisula Foudation

Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ C.R. Patil ngày 10-6 cho biết: "Kế hoạch này được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Narendra Modi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không một giọt nước nào có thể chảy sang Pakistan trong những năm tới".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chỉ định Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah giám sát vấn đề này.

Hiệp ước Nước sông Ấn quy định Pakistan được sử dụng không hạn chế 3 sông phía tây gồm Indus, Chenab và Jhelum, trong khi Ấn Độ cũng có quyền tương tự với 3 sông Ravi, Beas, và Sutlej. Ngoài ra, Hiệp ước này trao cho Ấn Độ quyền kiểm soát 20% lượng nước từ hệ thống sông Indus và trao quyền kiểm soát 80% lượng nước còn lại cho Pakistan.

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