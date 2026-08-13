Nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng trẻ nhất lịch sử bất ngờ rời nhiệm sở

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sẽ kết thúc nhiệm vụ vào cuối tháng 8, để dành thêm thời gian cho gia đình. Sau khi rời Nhà Trắng, bà sẽ tiếp tục làm cố vấn bên ngoài cho Tổng thống.

Thông tin được ông Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-8. Theo đó, bà Karoline Leavitt sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động chính trị với tư cách một tiếng nói có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa, trong bối cảnh đảng này chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3-11.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Leavitt, 28 tuổi, đưa ra quyết định, sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 7, sau thời gian nghỉ thai sản.

Chia sẻ về quyết định này, bà Leavitt cho biết, việc cùng lúc đảm đương trách nhiệm của một người mẹ và công việc có cường độ cao tại Nhà Trắng đặt ra nhiều thách thức.

Sau khi trở lại làm việc, bà nhận thấy khó có thể dành đầy đủ thời gian, sức lực và sự tập trung cho cả gia đình lẫn nhiệm vụ Thư ký Báo chí.

Theo bà Leavitt, Tổng thống Trump đã đề nghị bà tiếp tục đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao từ bên ngoài chính quyền. Bà cũng khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Trump, phong trào MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) và đảng Cộng hòa.

Việc bà Leavitt rời Nhà Trắng diễn ra chưa đầy ba tháng, trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bà Leavitt trở thành Thư ký Báo chí Nhà Trắng trẻ nhất trong lịch sử Mỹ, sau khi được ông Trump lựa chọn cho vị trí này khi mới 27 tuổi. Trước khi đảm nhiệm vai trò hiện nay, bà đã có nhiều năm tham gia hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và chính trị gắn liền với ông Trump.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, bà Leavitt làm trợ lý tại bộ phận báo chí Nhà Trắng. Sau đó, bà giữ vị trí giám đốc truyền thông cho Hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik của bang New York.

Bà từng làm người phát ngôn cho MAGA Inc., một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Trump, trước khi tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024.

Trong chiến dịch này, bà đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên và dần trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong bộ máy truyền thông của ông Trump.

Kể từ khi đảm nhiệm vị trí Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Leavitt được biết đến với phong cách phát ngôn quyết liệt và thường xuyên bảo vệ các chính sách, chương trình nghị sự của Tổng thống.

Cách xử lý các cuộc họp báo của bà nhận được sự đánh giá tích cực từ những người ủng hộ ông Trump, nhưng cũng vấp phải chỉ trích từ các đối thủ chính trị và một bộ phận truyền thông.