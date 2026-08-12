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Thế giới

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm tập trận Mỹ - Hàn

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, Reuters, Yonhap)

(GLO)- Sáng 12-8, Triều Tiên phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên quy mô lớn.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng được ghi nhận vào khoảng 6 giờ ngày 12-8 (giờ địa phương, tức 4 giờ theo giờ Việt Nam) từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, tên lửa bay khoảng 700 km trước khi rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tên lửa đạt độ cao tối đa khoảng 90 km và rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

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Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Sau vụ phóng, quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng trước khả năng Triều Tiên thực hiện thêm các vụ phóng. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng và phối hợp chia sẻ thông tin liên quan.

Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của các quan chức Bộ Quốc phòng, JCS và các cơ quan liên quan để đánh giá tình hình.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động mà Seoul cho là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đang duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó với các hành động khiêu khích trong khuôn khổ thế trận phòng thủ chung với Mỹ.

Đây là vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, diễn ra 6 ngày sau khi quân đội Hàn Quốc ghi nhận Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông hôm 6-8.

Trong năm 2026, Triều Tiên đã tiến hành một loạt vụ thử vũ khí, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn, pháo phản lực và các loại vũ khí chiến thuật khác.

Vụ phóng diễn ra trước cuộc tập trận quân sự chung thường niên Lá chắn Tự do Ulchi giữa Hàn Quốc và Mỹ, dự kiến từ ngày 17-27/8. Hai nước cho biết hoạt động này nhằm tăng cường khả năng phối hợp ứng phó với các mối đe dọa an ninh, trong đó có năng lực hạt nhân và tên lửa ngày càng phát triển của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng luôn phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đây là những hoạt động mang tính khiêu khích và diễn tập cho một cuộc xung đột nhằm vào Triều Tiên.

Trong những đợt tập trận trước, Bình Nhưỡng thường tiến hành các vụ thử vũ khí để thể hiện phản ứng và gửi thông điệp cảnh báo tới Seoul và Washington.

Ngày 11-8, truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng chỉ trích Sách trắng quốc phòng mới nhất của Nhật Bản, cho rằng Tokyo phóng đại mối đe dọa từ Bình Nhưỡng để biện minh cho việc tăng cường năng lực quân sự.

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