Hàn Quốc nỗ lực thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên

(GLO)- Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh Seoul tiếp tục nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm giảm thiểu những rủi ro về nguy cơ xảy ra đụng độ bất ngờ với Triều Tiên.

Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu như vậy trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Johannesburg (Nam Phi) tới Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 23-11 (giờ địa phương) trong khuôn khổ chuyến công du bốn nước châu Phi và Trung Đông.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

"Quan hệ liên Triều đã trở nên vô cùng thù địch và đối đầu. Triều Tiên đang có những hành động rất cực đoan mà không cho thấy mức độ tin cậy cơ bản nhất"-ông Lee Jae Myung nói.

Ông Lee tái khẳng định thống nhất với Triều Tiên là mục tiêu cuối cùng của Hàn Quốc, song lưu ý rằng điều này phải được tiếp cận từ góc độ dài hạn.

Trước đó, Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự nhằm xác lập đường ranh giới quân sự (MDL) để ngăn ngừa các cuộc đụng độ ngoài ý muốn gần biên giới. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ mà Hàn Quốc cho là binh sĩ Triều Tiên vượt ranh giới trong khu phi quân sự.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho rằng khi mọi kênh liên lạc đều bị cắt đứt, nếu xảy ra sự cố cũng “không có cách nào để giải quyết”.

Về khả năng điều chỉnh các hoạt động tập trận chung Hàn-Mỹ, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết còn quá sớm để đưa ra kết luận, mọi quyết định còn tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Theo ông, việc giảm hoặc hoãn các cuộc tập trận có thể là kết quả của việc xây dựng một cơ chế hòa bình hoặc là đòn bẩy để tạo ra một cơ chế hòa bình.

Triều Tiên từ lâu đã phản đối các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, cho rằng đây là hành động chuẩn bị cho xung đột, trong khi Seoul và Washington cho rằng hoạt động này chỉ mang tính phòng thủ.