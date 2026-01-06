Tin thế giới sáng 6-1: Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

(GLO)- Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela; Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela; Ukraine cáo buộc Nga tấn công hàng loạt vào Kharkiv; Ấn Độ: Nhiều người phải sơ tán do cháy lớn ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-1.

Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela

Ngày 5-1, Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, hai ngày sau khi Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores bị Mỹ bắt giữ trong các cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Mỹ vào thủ đô Caracas và ba bang lân cận rạng sáng 3-1.

Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời. Ảnh: CNN

Phát biểu tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV, bà Rodríguez bày tỏ “nỗi đau trước những tổn thất mà người dân Venezuela phải gánh chịu sau một cuộc tấn công quân sự phi pháp nhằm vào Tổ quốc”, đồng thời cáo buộc Tổng thống Maduro và bà Flores đang bị giam giữ như “con tin” tại Mỹ.

Bà nhấn mạnh mục tiêu đưa Venezuela “đến đúng vị thế lịch sử của một quốc gia tự do, có chủ quyền và độc lập”, cũng như bảo đảm một chính phủ mang lại phúc lợi xã hội, ổn định chính trị và an ninh quốc gia.

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela

Sáng 5-1 (theo giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp phiên khẩn cấp đặc biệt theo yêu cầu của Colombia để thảo luận về việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, một động thái đã gây chấn động khu vực và toàn thế giới.

Quang cảnh phiên họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngyaf 5-1-2026. Ảnh: Phái đoàn Thường trực Liên bang Nga tại LHQ

Trong bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc do Phó Tổng thư ký DiCarlo trình bày tại cuộc họp, ông Antonio Guterres kêu gọi các bên tôn trọng nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về khả năng leo thang bất ổn ở Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Bên cạnh đó, Tổng thư ký kêu gọi và sẵn sàng ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giúp người dân Venezuela tìm ra con đường hoà bình phía trước.

Đại diện của Venezuela tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: PBS

Đại diện của Venezuela tại Liên Hợp Quốc cho biết: Hiện tại, các thể chế tại nước này vẫn đang hoạt động bình thường, trật tự được duy trì và nhà nước đang kiểm soát hiệu quả toàn bộ lãnh thổ. Đồng thời chỉ trích Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công vũ trang bất hợp pháp không có cơ sở pháp lý, vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc. Venezuela cũng yêu cầu Mỹ phải tôn trọng đầy đủ quyền miễn trừ của Tổng thống Maduro và phu nhân, lập tức trả tự do cho họ và đưa họ trở về Venezuela an toàn.

Cũng tại phiên họp, đại diện Nga, Trung Quốc và nhiều nước nước đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, kêu gọi nước này "trả tự do ngay lập tức" cho Tổng thống Nicolas Maduro, tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công hàng loạt vào Kharkiv

Các quan chức Ukraine ngày 5-1 cho biết Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thành phố Kharkov – đô thị lớn thứ hai của Ukraine, gây thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời tấn công một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn nông nghiệp Mỹ Bunge tại thành phố Dnipro ở phía Đông Nam.

Nga tiến hành tấn công Kharkov vào ngày 5-1-2026. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết vụ tấn công ở Dnipro đã gây ra sự cố rò rỉ dầu hướng dương và cho thấy lực lượng Nga đang “nhắm trực diện vào các doanh nghiệp của Mỹ tại Ukraine”.

Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov mô tả các vụ không kích “không chỉ nhắm vào cơ sở vật chất, mà là tấn công vào hệ thống sưởi, nguồn nước và đời sống bình thường của người dân”. Ông Terekhov không công bố chi tiết cụ thể về các mục tiêu bị đánh trúng.

Văn phòng công tố khu vực Kharkiv cho biết ít nhất một dân thường bị thương trong loạt tấn công.

Hơn 400 du khách mắc kẹt tại Yemen do bạo lực leo thang

Ngày 5-1, giới chức địa phương và một công ty du lịch cho biết hơn 400 du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt trên đảo Socotra của Yemen, sau khi các chuyến bay đến và đi từ hòn đảo này bị đình chỉ do bùng phát giao tranh trên đất liền.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích tại thành phố Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt, Yemen ngày 26-12-2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phó Thống đốc phụ trách văn hóa và du lịch của Socotra, ông Yahya bin Afrar, thông báo hiện có hơn 400 du khách nước ngoài trên đảo và tất cả các chuyến bay của họ đều bị tạm ngừng.

Việc đình chỉ các chuyến bay diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, hoạt động hàng không tại Yemen bị hạn chế nghiêm ngặt sau khi bạo lực leo thang giữa các phe vũ trang đối địch trên đất liền, dù cùng nằm trong khối ủng hộ chính phủ nhưng được các đồng minh khu vực khác nhau hậu thuẫn.

Ấn Độ: Nhiều người phải sơ tán do cháy lớn

Ngày 5-1, một vụ rò rỉ khí nghiêm trọng tại giếng dầu đang hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) đã gây ra hỏa hoạn lớn, buộc chính quyền phải sơ tán người dân khỏi các khu vực lân cận ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.

Rò rỉ khí tại giếng dầu gây cháy lớn. Ảnh: ETV Bharat

Theo giới chức địa phương, sự cố xảy ra tại làng Irusumanda, huyện Konaseema, trong quá trình sửa chữa giếng dầu. Một vụ phun trào mạnh đã giải phóng lượng lớn khí gas trộn với dầu thô bắn cao lên không trung, sau đó bốc cháy ngay lập tức, tạo thành ngọn lửa dữ dội.

ONGC đã nhanh chóng điều động lực lượng tới hiện trường để kiểm soát rò rỉ và khống chế đám cháy. Khu vực xảy ra sự cố đã được phong tỏa, các hoạt động làm mát được triển khai và các đội quản lý khủng hoảng đã được huy động để xử lý tình hình.