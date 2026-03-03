Bị thương quá nặng, vợ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã qua đời

(GLO)- Truyền thông Iran ngày 2-3 đưa tin bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, 79 tuổi, vợ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã qua đời do vết thương quá nặng từ cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Bà Bagherzadeh trước đó rơi vào tình trạng hôn mê.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh không qua khỏi vì thương nặng trong đợt không kích của Mỹ và Israel. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Trong ngày 1-3, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin trong nước cho biết đã xác nhận việc bốn thành viên gia đình Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Theo thông tin được công bố, các nạn nhân bao gồm một con gái, con rể, cháu trai và một con dâu của ông Khamenei.

Ông Khamenei (86 tuổi) lãnh đạo Iran từ năm 1989. Ông được những người ủng hộ tôn kính như một đại diện của Thượng đế. Ông cũng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, có tiếng nói quyết định trong tất cả các vấn đề quan trọng của nhà nước.