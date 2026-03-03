Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Bị thương quá nặng, vợ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã qua đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnExpress, Tiền Phong)

(GLO)- Truyền thông Iran ngày 2-3 đưa tin bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, 79 tuổi, vợ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã qua đời do vết thương quá nặng từ cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Bà Bagherzadeh trước đó rơi vào tình trạng hôn mê.

screen-shot-2026-03-02-at-94757-pm.png
Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh không qua khỏi vì thương nặng trong đợt không kích của Mỹ và Israel. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Trong ngày 1-3, hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin trong nước cho biết đã xác nhận việc bốn thành viên gia đình Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Theo thông tin được công bố, các nạn nhân bao gồm một con gái, con rể, cháu trai và một con dâu của ông Khamenei.

Ông Khamenei (86 tuổi) lãnh đạo Iran từ năm 1989. Ông được những người ủng hộ tôn kính như một đại diện của Thượng đế. Ông cũng là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, có tiếng nói quyết định trong tất cả các vấn đề quan trọng của nhà nước.

Dòng sự kiện: Căng thẳng Israel - Iran

Xem thêm
Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Thế giới

(GLO)- Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công; Mỹ cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần; Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột; Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-3.

Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Tin thế giới tối 1-3: Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Iran tuyên bố trả thù cho cái chết của Lãnh tụ Tối cao; Biểu tình ủng hộ Iran trước lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan, 8 người thiệt mạng; Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, cam kết thúc đẩy hòa bình khu vực; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-3.

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Iran tiến hành “chiến dịch dữ dội nhất trong lịch sử”, thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước

Thế giới

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ sớm tiến hành "chiến dịch tấn công dữ dội nhất" trong lịch sử đất nước nhằm vào Israel và Mỹ. Iran thành lập một hội đồng lâm thời theo quy định pháp luật để điều hành đất nước sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng.

Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

Tin thế giới tối 25-2: Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ

Thế giới

(GLO)- Iran lên tiếng sau phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng phát triển tên lửa tầm xa; Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ; Thủ tướng Nhật Bản vướng rắc rối vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-2.

null