Tin thế giới tối 26-2: Nga tập kích loạt khu vực của Ukraine trong đêm

(GLO)- Nga tập kích loạt khu vực của Ukraine trong đêm; Iran và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva; Pháp và đồng minh tập trận quân sự quy mô lớn; Mexico điều tàu hải quân chở hàng viện trợ tới Cuba... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 26-2.

Nga tập kích loạt khu vực của Ukraine trong đêm

Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 26-2, gây hư hại các tòa nhà dân cư và làm khoảng 20 người bị thương tại các khu vực phía Đông và phía Nam nước này.

Một tòa nhà ở Ukraine bị đánh trúng trong đợt tấn công đêm 26-2. Ảnh: The Kyiv Post

Nga đã phóng các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình về phía thủ đô Kiev, khu vực Kiev và Kharkov ở miền Đông Ukraine, trong khi UAV tấn công Zaporizhzhia ở phía Nam.

Trong thông báo trên Telegram, Thống đốc Kharkiv Oleh Syniehubov cho biết, đã có ít nhất 14 người bị thương, trong đó có một bé trai bảy tuổi, đồng thời nói thêm rằng riêng thành phố này đã bị tấn công bằng hai tên lửa và 17 UAV.

Bên cạnh đó, theo Thống đốc Zaporizhzhia Ivan Fedorov, ít nhất bảy người bị thương trong cuộc tấn công đêm qua vào thành phố phía Nam này và các UAV đã làm hư hại 19 tòa chung cư, trong khi khoảng 500 ngôi nhà khác mất sưởi do cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Ngoài ra, giới chức thủ đô Kiev nhấn mạnh, một số tòa nhà tại ba quận của thành phố này đã bị hư hại do mảnh vỡ từ các tên lửa và UAV bị bắn hạ rơi xuống.

Iran và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva

Ngày 26-2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước thềm đối thoại, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran “hoàn toàn không tìm kiếm vũ khí hạt nhân," nhấn mạnh lập trường nhất quán của Thủ lĩnh Tối cao Ayatollah Ali Khamenei rằng việc phát triển loại vũ khí này không được phép về mặt giáo lý. Tuy nhiên, ông Pezeshkian cũng cảnh báo Iran sẽ không khuất phục nếu bị tấn công.

Giới quan sát nhận định vòng đàm phán tại Geneva là nỗ lực quan trọng nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài trong hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy nhiên, khi hai bên vẫn giữ khoảng cách lớn về vấn đề làm giàu urani và thời hạn hiệu lực của thỏa thuận, triển vọng đạt đột phá trong ngắn hạn vẫn còn bỏ ngỏ.

Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên từ đầu tháng đến nay, sau hai vòng tại Muscat và Geneva.

Pháp và đồng minh tập trận quân sự quy mô lớn

Pháp cùng 24 quốc gia đối tác đang triển khai cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên Orion-26 tại khu vực miền Tây nước này, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao năng lực sẵn sàng của các lực lượng.

Pháp và đồng minh tổ chức tập trận Orion-26. Ảnh: Euronews

Cuộc tập trận đang diễn ra tại căn cứ không quân Orleáns-Bricy và khu vực Coëtquidan ở vùng Brittany, với sự tham gia của khoảng 1.500 binh sĩ dù thuộc lực lượng Pháp và Anh trong một hoạt động đổ bộ đường không quy mô lớn. Theo quân đội Pháp, nội dung này nhằm kiểm tra khả năng triển khai nhanh và phối hợp giữa các lực lượng trong môi trường đa quốc gia.

Đại tá Colomban de Poncharra, chỉ huy một trung đoàn lính dù của Pháp, cho biết cuộc diễn tập tập trung vào ba mục tiêu chính gồm tốc độ triển khai, khả năng duy trì hoạt động và tính tự chủ. Theo ông, các đơn vị đổ bộ đường không cần có khả năng duy trì hoạt động trong 48 đến 72 giờ với trang thiết bị, phương tiện và nguồn lực riêng.

Các hoạt động diễn tập đa quốc gia như Orion-26 được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng và duy trì khả năng sẵn sàng của các lực lượng tham gia.

Mexico điều tàu hải quân chở hàng viện trợ tới Cuba

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết hai tàu hải quân chở theo 1.193 tấn hàng viện trợ đã rời cảng Veracruz hôm 24-2 hướng tới Cuba. Dự kiến số hàng viện trợ này sẽ tới vào ngày 28-2.

Tàu Papaloapan của hải quân Mexico chở hàng viện trợ tới Cuba rời cảng Veracruz ngày 24-2. Ảnh: Reuters

Tàu Papaloapan chở 1.078 tấn đậu và sữa bột, trong khi tàu Huasteco vận chuyển 92 tấn đậu và 23 tấn các mặt hàng thực phẩm khác. Theo Bộ Ngoại giao Mexico, 23 tấn hàng viện trợ nhân đạo trong đó được cung cấp bởi nhiều tổ chức xã hội với sự hỗ trợ của chính quyền Mexico City.

Đây là gói viện trợ nhân đạo thứ hai trong năm nay mà Mexico dành cho Cuba.

Liên hợp quốc phê duyệt tín chỉ carbon đầu tiên theo cơ chế mới

Ngày 26-2, Liên hợp quốc cho biết đã phê duyệt những tín chỉ carbon đầu tiên trong khuôn khổ một thị trường toàn cầu hướng tới mục tiêu chung cắt giảm phát thải.

Theo cơ quan khí hậu của Liên hợp quốc, các tín chỉ carbon đầu tiên theo cơ chế thị trường mới liên quan đến một dự án phân phối bếp đun củi hiệu suất cao tại Myanmar, giúp giảm ô nhiễm không khí trong hộ gia đình và áp lực lên rừng địa phương.

Thị trường mua bán tín chỉ giảm phát thải sẽ ngày càng sôi động. Ảnh minh họa

Dự án này được triển khai trên cơ sở phối hợp với một công ty Hàn Quốc, theo đó sẽ tạo ra các tín chỉ carbon được tính vào mục tiêu khí hậu của cả Hàn Quốc và Myanmar.

Trong khuôn khổ Cơ chế Ghi nhận theo Thỏa thuận Paris (PACM), do áp dụng các phương pháp tính toán chặt chẽ và thận trọng hơn, lượng phát thải được ghi nhận để cấp tín chỉ carbon của từng nơi sẽ giảm 40% so cơ chế trước đây.

Theo bà Jacqui Ruesga, Phó Chủ tịch cơ quan giám sát PACM của Liên hợp quốc, việc phát hành những tín chỉ carbon đầu tiên phản ánh hệ thống đang dần đi vào quỹ đạo vận hành mới-được xây dựng trên niềm tin vào nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập khuôn khổ quản lý tín chỉ carbon.