Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc yêu cầu ngừng tấn công ở Vùng Vịnh, Iran nói “bất công”

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ngày 11-3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran chấm dứt ngay việc tấn công các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan. Iran phản đối vì cho rằng đó là quyết định bất công.

nghị quyết do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đề xuất cũng "lên án mọi hành động hoặc sự đe dọa của Iran nhằm đóng cửa, cản trở hoặc can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế qua eo biển Hormuz". Văn kiện này được thông qua với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng.

Phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ tại trụ sở ở New York, Mỹ ngày 11-3. Ảnh: AP

Trước quyết định trên, Đại sứ Iran tại Liên Hợp quốc Amir Saeid Iravani cho rằng việc thông qua nghị quyết đã phản ánh "sự lạm dụng trắng trợn thẩm quyền của HĐBA để phục vụ các chương trình nghị sự của Mỹ và Israel".

Ông Iravani nói: "Đây là một sự bất công với đất nước của chúng tôi, vốn là nạn nhân của một hành động khiêu khích không thể chối cãi. Quyết định này đã bóp méo thực tế và bỏ qua những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng vì nghị quyết không thừa nhận các hành vi mang tính thù địch của Mỹ và Israel với Iran.