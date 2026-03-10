Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Chìm thuyền chở người di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ, 14 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA

(GLO)- Thuyền chở người di cư bất hợp pháp mang quốc tịch Afghanistan, trong quá trình trốn truy đuổi, đã va chạm với một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, khiến một số người trên thuyền rơi xuống biển.

Ngày 9-3, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) và Tân Hoa xã cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngoài khơi khu vực Beymelek, gần bờ biển Demre thuộc tỉnh Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

nguoi-di-cu.jpg
Một tàu tuần tra bờ biển hộ tống một chiếc phà nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Thuyền chở người di cư trong lúc chạy trốn lực lượng chức năng đã va chạm với tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi tỉnh Antalya, miền Nam nước này, khiến ít nhất 14 người di cư thiệt mạng.

Chiếc thuyền chở những người di cư bất hợp pháp mang quốc tịch Afghanistan, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển phát hiện và yêu cầu dừng lại.

Tuy nhiên, thuyền này không tuân thủ hiệu lệnh, chạy trốn tránh truy đuổi và đã va chạm với một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, khiến một số người trên thuyền rơi xuống biển.

Thống đốc tỉnh Antalya Hulusi Sahin cho biết ngoài 14 người thiệt mạng, 7 người được lực lượng chức năng cứu và 14 người khác bơi được vào bờ đã bị bắt giữ.

Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc điều tra hành chính để làm rõ vụ việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Mỹ tuyên bố sẽ khôi phục quan hệ ngoại giao với Venezuela

Thế giới

(GLO)- Ngày 5-3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington và chính quyền lâm thời tại Venezuela đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao và lãnh sự, đánh dấu bước cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu hồi tháng 1.

Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran

Tin thế giới sáng 6-3: Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ

Thế giới

(GLO)- Iran tuyên bố không ngừng bắn, sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ của Mỹ; Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran; 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư; Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-3. 

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Loạt hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy

Thế giới

(GLO)- Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Các cơ sở phòng không, các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các sân bay quân sự của Iran cũng bị phá hủy.

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Iran tuyên bố “thánh chiến”, tấn công cả trên bộ và trên biển phe đối địch

Thế giới

(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Tin thế giới sáng 2-3: Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công

Thế giới

(GLO)- Iran thông báo thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng, Israel tiếp tục tấn công; Mỹ cảnh báo chiến dịch không kích kéo dài nhiều tuần; Ngành hàng không Trung Đông tê liệt sau xung đột; Tổ chức OPEC+ nhất trí tăng sản lượng dầu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-3.

null