Chìm thuyền chở người di cư ở Thổ Nhĩ Kỳ, 14 người thiệt mạng

(GLO)- Thuyền chở người di cư bất hợp pháp mang quốc tịch Afghanistan, trong quá trình trốn truy đuổi, đã va chạm với một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, khiến một số người trên thuyền rơi xuống biển.

Ngày 9-3, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) và Tân Hoa xã cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngoài khơi khu vực Beymelek, gần bờ biển Demre thuộc tỉnh Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một tàu tuần tra bờ biển hộ tống một chiếc phà nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Thuyền chở người di cư trong lúc chạy trốn lực lượng chức năng đã va chạm với tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi tỉnh Antalya, miền Nam nước này, khiến ít nhất 14 người di cư thiệt mạng.

Chiếc thuyền chở những người di cư bất hợp pháp mang quốc tịch Afghanistan, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển phát hiện và yêu cầu dừng lại.

Tuy nhiên, thuyền này không tuân thủ hiệu lệnh, chạy trốn tránh truy đuổi và đã va chạm với một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển, khiến một số người trên thuyền rơi xuống biển.

Thống đốc tỉnh Antalya Hulusi Sahin cho biết ngoài 14 người thiệt mạng, 7 người được lực lượng chức năng cứu và 14 người khác bơi được vào bờ đã bị bắt giữ.

Hiện lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc điều tra hành chính để làm rõ vụ việc.