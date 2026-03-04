Thế giới sáng 4-3: Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel; Israel không kích địa điểm họp bầu Đại giáo chủ của Iran; Pháp tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông; Jordan, Israel mở lại không phận cho chuyến bay dân sự... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-3.

Xung đột tại Trung Đông: Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tối 3-3 (giờ địa phương) cho biết đã thực hiện thêm 1 đợt phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel.

IRGC nêu rõ “làn sóng tấn công thứ 16” của chiến dịch đáp trả đã được triển khai, với “số lượng lớn tên lửa và UAV” do lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC phóng vào lãnh thổ Israel.

Hiện trường một vụ không kích của Iran nhắm vào Israel. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định những cuộc không kích của nước này đã vô hiệu hóa khoảng 300 bệ phóng tên lửa của Iran kể từ khi chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel bắt đầu cuối tuần qua.

Theo quân đội Israel, Không quân nước này đã thực hiện hơn 1.600 phi vụ nhằm phát hiện và phá hủy các bệ phóng cũng như kho dự trữ tên lửa của Iran, với mục tiêu giảm thiểu các đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel.

Israel không kích địa điểm họp bầu Đại giáo chủ của Iran

Ngày 3-3, một nguồn tin quốc phòng Israel xác nhận không quân Israel đã tiến hành không kích vào một tòa nhà tại thành phố Qom của Iran, nơi các giáo sỹ cấp cao được cho là đang tập trung để bầu chọn Đại giáo chủ mới của nước này.

Tòa nhà tại thành phố Qom, Iran bị phá hủy sau vụ không kích ngày 3-3. Video: X/Mehdi H



Nguồn tin cho biết thêm mục tiêu bị tấn công là địa điểm liên quan tới Hội đồng Chuyên gia (Assembly of Experts) - cơ quan gồm 88 thành viên có thẩm quyền lựa chọn Đại giáo chủ của Iran.

Quân đội Israel cho biết lực lượng không quân nước này đã phát động đợt tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạ tầng Iran, đánh dấu ngày thứ tư của chiến dịch chống lại Cộng hòa Hồi giáo này.

Cùng ngày , Kênh 12 của Israel đưa tin toàn bộ 88 thành viên của Hội đồng Chuyên gia - cơ quan có thẩm quyền lựa chọn lãnh tụ tối cao mới của Iran - không có mặt vào thời điểm Israel không kích trụ sở của cơ quan này trong ngày 3-3. Các thành viên của Hội đồng Chuyên gia được cho là đã tiến hành bỏ phiếu riêng lẻ và chỉ một nhóm nhỏ phụ trách hoạt động kiểm phiếu có mặt trong tòa nhà vào thời điểm diễn ra cuộc không kích.

IAEA xác nhận thiệt hại đầu tiên tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran

Ngày 3-3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) lần đầu tiên xác nhận có thiệt hại tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Thông tin được cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc công bố dựa trên phân tích các hình ảnh vệ tinh mới nhất.

Hình ảnh vệ tinh về những thiệt hại đầu tiên tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: Reuters

Theo IAEA, nhà máy làm giàu uranium Natanz ở miền Trung Iran bị hư hại tại “các tòa nhà ở khu vực lối vào”. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết chưa ghi nhận hậu quả phóng xạ và không phát hiện tác động bổ sung nào đối với các công trình chính của nhà máy.

Trong khi đó, phân tích hình ảnh vệ tinh do truyền thông quốc tế công bố cũng cho thấy một nhà kho lớn và hai tòa nhà nhỏ đã trúng đòn không kích. Đây là lần đầu tiên có xác nhận chính thức về thiệt hại tại một cơ sở hạt nhân của Iran kể từ khi căng thẳng quân sự leo thang.

Jordan, Israel mở lại không phận phục vụ các chuyến bay dân sự

Ngày 3-3, Ủy ban Quản lý Hàng không Dân dụng Jordan (CARC) thông báo nước này đã mở lại không phận đối với tất cả các chuyến bay dân sự, qua đó cho phép tất cả các chuyến bay đến và đi cũng như quá cảnh hoạt động trở lại.

Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Cùng ngày, Tập đoàn Hàng không Malaysia (MAG) cho biết sẽ tạm thời nối lại các chuyến bay của Malaysia Airlines đến và đi từ các thành phố Jeddah và Madinah của Ả rập Xê út từ ngày 4-8/3. Tuy nhiên, các chuyến bay tới thủ đô Doha của Qatar cho đến ngày 7-3 do cần tiếp tục đánh giá tình hình an ninh trong khu vực.

Cũng trong ngày 3-3, Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev đã phê chuẩn kế hoạch mở lại không phận từ tối 4-3 (giờ địa phương) nhằm tạo điều kiện cho hơn 100.000 công dân mắc kẹt ở nước ngoài hồi hương.

Các chuyến bay hồi hương đầu tiên dự kiến sẽ nối lại hoạt động trong đêm 4-3 tại sân bay Ben Gurion. Một máy bay chở 200 hành khách có thể hạ cánh mỗi giờ trong ngày 5-3 và tăng lên thành 2 máy bay cỡ lớn mỗi giờ vào ngày 6-3.

Bà Regev khẳng định quyết định mở dần không phận theo từng giai đoạn sẽ tùy thuộc vào “những diễn biến an ninh” và ban đầu sẽ ưu tiên các hãng hàng không của Israel. Tuy nhiên, việc mở cửa không phận hiện chỉ tập trung cho các chuyến bay hồi hương của công dân Israel và chưa có kế hoạch cụ thể cho những chuyến bay phục vụ hành khách nước ngoài rời khỏi Israel.

Pháp tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông

Tổng thống Emmanuel Macron tối 3-3 (giờ địa phương) tuyên bố Pháp sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bước sang ngày thứ 4 và có nguy cơ lan rộng, kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và châu Âu.

Tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp. Ảnh: Getty Images

Phát biểu trong thông điệp truyền hình trực tiếp từ Điện Élysée, Tổng thống Macron xác nhận đã chỉ thị tàu sân bay Charles-de-Gaulle cùng nhóm tác chiến hải quân lên đường hướng tới Địa Trung Hải nhằm đối phó với tình hình bất ổn trong những ngày tới.

Tàu sân bay Charles-de-Gaulle hiện hoạt động tại Bắc Đại Tây Dương sẽ được triển khai cùng các tàu hộ tống và phương tiện không quân, nhằm tăng cường năng lực răn đe và bảo đảm an ninh cho các lợi ích chiến lược của Pháp ở khu vực Trung Đông.