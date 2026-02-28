Tin thế giới sáng 28-2: Tổng thống Ukraine nhìn ra cơ hội kết thúc cuộc chiến với Nga

(GLO)- Tổng thống Ukraine nhìn ra cơ hội kết thúc cuộc chiến với Nga; Ukraine và Slovakia điện đàm về đường ống Druzhba; IAEA: Các cơ sở hạt nhân bị đánh bom của Iran vẫn hoạt động... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-2.

Tổng thống Ukraine nhìn ra cơ hội kết thúc cuộc chiến với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhìn ra cơ hội để có thể chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine sau hơn 4 năm xung đột.

“Hiện tại, tôi cho rằng chúng tôi đang có một cơ hội. Điều đó phụ thuộc vào những tháng sắp tới, liệu chúng tôi có cơ hội kết thúc chiến tranh trước mùa thu hay không, tức trước các cuộc bầu cử quan trọng và có ảnh hưởng lớn tại Mỹ. Nếu có thể đạt được hòa bình thì vào lúc này chúng tôi đang có một cửa sổ cơ hội”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Sky News ngày 27-2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trò chuyện cùng phóng viên của Sky News. Ảnh: Sky News

Tổng thống Zelensky cho biết ông nhìn thấy cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột với Nga trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm nay.

"Mỹ thậm chí còn mạnh hơn những gì họ nghĩ về chính họ. Tôi cũng thực sự nghĩ vậy. Và họ thực sự có sức ép lên (Tổng thống Nga Vladimir) Putin. Họ có thể chấm dứt cuộc chiến này", ông Zelensky nói.

Ukraine và Slovakia điện đàm về đường ống Druzhba

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, ông và Tổng thống Zelensky đã có cuộc điện đàm để thảo luận các vấn đề liên quan đến gián đoạn đường ống Druzhba, đồng thời nhấn mạnh những bất đồng sâu sắc giữa hai bên về tình trạng của đường ống dẫn dầu quan trọng này.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông tiếp tục nhấn mạnh, quyết định ngừng vận chuyển dầu của Ukraine đang gây ra những khó khăn hậu cần nghiêm trọng và thiệt hại kinh tế cho Slovakia.

Theo các thông tin của tình báo Slovakia, đường ống Druzhba không bị hư hại và không có trở ngại nào ngăn cản việc vận chuyển dầu, trong khi Ukraine kiên quyết rằng quá trình sửa chữa đòi hỏi nhiều thời gian.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Fico cũng đã thông báo với người đồng cấp Ukraine về đề xuất thành lập một nhóm thanh tra để kiểm tra thực tế đường ống dẫn dầu Druzhba.



Cùng ngày, Thủ tướng Hungary Orbán xác nhận đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Fico để thảo luận các biện pháp giải quyết vấn đề gián đoạn đường ống Druzhba. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, việc cung cấp dầu phải được khôi phục ngay lập tức, bởi quyết định của Ukraine đang đe dọa trực tiếp an ninh năng lượng của Hungary và Slovakia.

IAEA: Các cơ sở hạt nhân bị đánh bom của Iran vẫn hoạt động

Hoạt động tại các cơ sở làm giàu uranium của Iran, nơi từng bị không kích trong tháng 6 vẫn đang diễn ra ở mức “bình thường”, theo ghi nhận mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Phát hiện này không chỉ làm dấy lên nghi ngại về tình trạng thực sự của chương trình hạt nhân của Iran, mà còn đặt thêm những biến số khó lường vào tiến trình đàm phán vốn đã mong manh giữa Iran và Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Ảnh: Maxar Technologies

Trong báo cáo dài 12 trang, Tổng Giám đốc Rafael Mariano Grossi cho biết, các thanh sát viên đã quan sát thấy “hoạt động phương tiện thường xuyên” tại những khu vực được cho là nơi lưu trữ urani đã làm giàu. Tuy nhiên, việc Iran hạn chế quyền tiếp cận của IAEA khiến cơ quan này không thể xác minh bản chất cũng như mục đích của các hoạt động nói trên.

Những diễn biến mới nhất xuất hiện trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington vẫn đang tiếp diễn, nhưng chưa đạt được đột phá rõ rệt.

Hơn 300 người thiệt mạng trong xung đột Afghanistan - Pakistan

Quân đội Pakistan ngày 27-2 phát động "chiến tranh không hạn chế" với Afghanistan, mở đợt không kích nhằm vào thủ đô Kabul và một số khu vực khác tại nước láng giềng nhằm đáp trả cuộc tấn công do Taliban phát động vào sáng 26-2.

Binh lính Taliban tại Afghanistan chất đạn dược lên xe sau cuộc đấu súng với phía Pakistan ở gần cửa khẩu biên giới Torkham ngày 27-2. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry cho biết lực lượng nước này đã không kích 22 mục tiêu quân sự ở Afghanistan, hạ 274 quan chức và tay súng Taliban. Ít nhất 12 binh sĩ của Islamabad đã thiệt mạng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid nói lực lượng nước này đã hạ 55 binh sĩ Pakistan và chiếm 19 tiền đồn quân sự.