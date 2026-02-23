Tin thế giới tối 23-2: Mở chiến dịch phản công, Ukraine tuyên bố tái chiếm 8 khu dân cư

(GLO)- Mở chiến dịch phản công, Ukraine tuyên bố tái chiếm 8 khu dân cư; Mỹ dừng thu các mức thuế quan khẩn cấp từ ngày 24-2; EU dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ vì rủi ro thuế quan là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-2.

Mở chiến dịch phản công, Ukraine tuyên bố tái chiếm 8 khu dân cư

Quân đội Ukraine cho biết đã tái kiểm soát 8 khu dân cư và khoảng 300 km2 trong chiến dịch phản công ở tỉnh Dnipropetrovsk.

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, chúng tôi đã loại bỏ hết các nhóm trinh sát Nga, tái kiểm soát 300 km2 lãnh thổ và 8 khu dân cư", Lực lượng Xung kích Đường không Ukraine tuyên bố hôm 22-2, đề cập chiến dịch gần khu dân cư Oleksandrivka tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Thành viên Lữ đoàn Cơ giới số 65 Ukraine tại tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia hôm 10-2. Ảnh: AP

Lực lượng này tuyên bố nhiệm vụ chính hiện nay là ngăn quân đội Nga tiến sâu hơn ở tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, cũng như đẩy lùi đối phương khỏi địa giới hành chính tỉnh Dnipropetrovsk.

"Các đơn vị Nga đang cố gắng bám trụ từng mét lãnh thổ bằng mọi nguồn lực sẵn có. Bất chấp sự kháng cự quyết liệt đó, các đơn vị Ukraine vẫn đang từng bước thực hiện nhiệm vụ được giao và giải phóng quê hương", Lực lượng Xung kích Đường không Ukraine cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Tổng thống Putin tuyên bố củng cố bộ 3 hạt nhân vô điều kiện

Tổng thống Vladimir Putin hôm ngày 23-2 cho biết Nga sẽ tiếp tục cải thiện năng lực quân sự và công nghệ, đặt bộ 3 hạt nhân làm "ưu tiên vô điều kiện".

Hãng RT đưa tin, Tổng thống Putin tuyên bố như trên trong một bài phát biểu qua video nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc, trong đó ông ca ngợi các quân nhân tận tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đặc biệt là trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga cam kết củng cố lục quân và hải quân Nga bằng kinh nghiệm chiến đấu từ cuộc xung đột Ukraine, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các binh chủng Nga với sự hỗ trợ của ngành khoa học và công nghệ cao của đất nước.

Ông Putin nói: "Việc phát triển bộ 3 hạt nhân, vốn đảm bảo an ninh của Nga và cho phép chúng ta thực hiện hiệu quả việc răn đe chiến lược cũng như cân bằng quyền lực trên thế giới vẫn là ưu tiên vô điều kiện của chúng ta".

Bộ 3 hạt nhân là thuật ngữ dùng để mô tả sự kết hợp của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên bộ, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Các hệ thống vũ khí này đảm bảo lực lượng hạt nhân của một quốc gia không thể bị phá hủy trong một cuộc tấn công giải giáp đầu tiên.

Mỹ dừng thu các mức thuế quan khẩn cấp từ ngày 24-2

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết sẽ dừng thu các mức thuế quan được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ 0h01 sáng ngày 24-2 theo giờ EST (tức 5h01 GMT). Động thái này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố những mức thuế này là bất hợp pháp.

Các container vận chuyển từ Trung Quốc đang đậu tại Cảng Los Angeles ở San Pedro, California, Mỹ, ngày 5-11-2025. Ảnh: vov

Trong thông báo gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, CBP cho biết sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các mã thuế liên quan đến những sắc lệnh trước đây của Tổng thống Donald Trump về IEEPA kể từ ngày 24-2. Việc tạm dừng thu thuế theo IEEPA diễn ra cùng thời điểm ông Trump ban hành mức thuế toàn cầu mới 15% dựa trên một cơ sở pháp lý khác, nhằm thay thế các mức thuế vừa bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào tuần trước.

Thông báo nhấn mạnh rằng việc dừng thu thuế theo IEEPA không ảnh hưởng tới các mức thuế khác do ông Trump áp đặt, bao gồm thuế theo Điều 232 của Luật An ninh quốc gia và Điều 301 của Luật chống hành vi thương mại không công bằng.

Theo hãng tin Reuters, phán quyết của Tòa án Tối cao có thể khiến Mỹ phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD doanh thu mà Kho bạc nước này thu được từ thuế quan IEEPA.

EU dừng phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ vì rủi ro thuế quan

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị đóng băng tiến trình phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, đồng thời yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rõ hơn về chương trình thuế quan mới của Washington.

EU dừng phê duyệt thỏa thuận thương mại với Mỹ vì rủi ro thuế quan. Ảnh: Reuters

Các nhóm chính trị lớn trong Nghị viện châu Âu cho biết sẽ tạm dừng hoạt động lập pháp liên quan đến việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại EU – Mỹ từ 23-2, chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump sử dụng luật về quyền hạn khẩn cấp để áp đặt thuế đối ứng trên phạm vi toàn cầu.

Theo thỏa thuận đạt được vào mùa Hè năm ngoái giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Mỹ sẽ áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng xuất khẩu của EU, trong khi EU dỡ bỏ thuế đối với các mặt hàng công nghiệp của Mỹ nhập khẩu vào khối.



Thông báo của Tổng thống Trump sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó ông tuyên bố áp đặt mức thuế toàn cầu 10% và sau đó nâng lên 15%, đã để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp đối với các đối tác thương mại của Mỹ, đồng thời làm gia tăng bất ổn kinh tế và sự thiếu chắc chắn trong chính sách thương mại của Washington.

Ông Rob Jetten trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Hà Lan

Ngày 23-2, Chính phủ mới của Hà Lan đã tuyên thệ nhậm chức và ông Rob Jetten thuộc đảng Dân chủ 66 (D66) đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử.

Lãnh đạo đảng Dân chủ 66 của Hà Lan Rob Jetten trong cuộc họp báo sau cuộc tổng tuyển cử ở La Hay, ngày 3/11/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Ông Jetten đã giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử hồi tháng 10, vượt lên vào phút chót để đánh bại đảng cực hữu Freedom Party (PVV) do chính trị gia nổi tiếng với quan điểm cứng rắn Geert Wilders lãnh đạo, với cách biệt sít sao.

Cuộc bầu cử sớm được tổ chức sau khi PVV rút khỏi liên minh cầm quyền trước đó, vốn chỉ tồn tại trong 11 tháng.

Đảng D66 của ông Jetten đã liên minh với đảng Trung hữu (CDA) và đảng Tự do (VVD) để thành lập chính phủ liên minh, nhưng chỉ có 66 ghế, thiếu 9 ghế để đạt đa số trong Quốc hội.