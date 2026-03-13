Hải quân Iran tấn công hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain

(GLO)- Thông báo của IRGC cho biết các đợt tấn công diễn ra sáng 12-3, gây “thiệt hại nặng nề” cho căn cứ Mỹ, nhắm vào hệ thống phòng thủ chống drone và kho thiết bị dưới nước điều khiển từ xa.

Ngày 13-3, quân đội Israel thông báo, Iran đã phóng nhiều làn tên lửa hướng về lãnh thổ Israel, trong khi các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp xác nhận có 2 người bị thương tại khu vực miền Bắc nước này. Hiện hệ thống phòng thủ của Israel đang hoạt động hết công suất để đánh chặn các mối đe dọa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 12-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Hải quân Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào trụ sở Hạm đội thứ 5 của Mỹ tại cảng Mina Salman, Bahrain, bằng thiết bị bay không người lái (drone), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Iran đã triển khai các đợt tấn công bằng drone và tên lửa nhắm vào các quốc gia láng giềng có căn cứ quân sự Mỹ. Các cuộc tấn công tên lửa và drone của Iran đã làm hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô thế giới.

Những ngày qua, các cơ quan chức năng Saudi Arabia xác nhận đã bắn hạ nhiều UAV nhằm vào mỏ dầu chiến lược Shaybah, trong nỗ lực bảo vệ các cơ sở dầu khí quan trọng. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết tổng cộng 28 drone đã bị lực lượng nước này bắn hạ.

Ngày 12-3, Iraq ghi nhận vụ tấn công trại quân sự tại quận Dora, thủ đô Baghdad giữa làn sóng drone và tên lửa nhắm vào các căn cứ quân sự khắp nước này. Vụ tấn công đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Ngoài ra, trung tâm hỗ trợ ngoại giao Baghdad thuộc Đại sứ quán Mỹ cũng bị tấn công bằng drone nhưng hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo xung đột ở Trung Đông có thể dẫn tới “gián đoạn cung ứng lớn nhất trong lịch sử ngành năng lượng”, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn việc kiểm soát giá dầu.