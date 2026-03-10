Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tái đắc cử lãnh đạo đảng cầm quyền

(GLO)- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã được bầu làm lãnh đạo đảng Liên minh Công dân trong cuộc bỏ phiếu nội bộ, tái khẳng định vị trí của ông với tư cách ứng cử viên duy nhất.

Ngày 9-3, theo kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã được bầu làm lãnh đạo đảng Liên minh Công dân (KO) trong cuộc bỏ phiếu nội bộ, tái khẳng định vị trí của ông với tư cách ứng cử viên duy nhất.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Ông Donald Tusk giành được hơn 97% số phiếu bầu, trong đó 78% đảng viên tham gia.

Theo hãng tin TVP World, Liên minh Công dân được thành lập năm 2025 từ sự hợp nhất của 3 đảng gồm: Nền tảng Công dân, Hiện đại và Sáng kiến Ba Lan hồi tháng 10.

Đây là lần đầu tiên KO tiến hành bầu lãnh đạo theo cấu trúc mới, với 1 lãnh đạo duy nhất, ngân sách và danh sách thành viên thống nhất. Đảng Xanh quyết định duy trì tính độc lập của mình nhưng vẫn là một phần của liên minh cầm quyền.

Phó chủ tịch Quốc hội Dorota Niedziela cho biết: Tại 11/16 khu vực, các quan chức cũ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, trong đó 10 khu vực chỉ có ứng cử viên duy nhất là lãnh đạo đương nhiệm.

Trong khi đó, đảng đối lập chính cánh hữu, Luật pháp và Công lý (PiS) đã chọn Przemysław Czarnek làm ứng cử viên thủ tướng cho cuộc bầu cử quốc hội tới, báo hiệu xu hướng chuyển dịch sang cánh hữu.

5 tỉnh gồm: Lubuskie, Wielkopolskie, Lublin, Opolskie và Podkarpackie sẽ thay đổi lãnh đạo. 2 cuộc bầu cử ở Hạ Silesia và Podkarpackie đang có tranh cãi và sẽ được xem xét để kiểm phiếu lại.

Trước tình trạng giá dầu và năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột leo thang tại Trung Đông, Thủ tướng Donald Tusk cho biết: Nguồn cung nhiên liệu hiện vẫn được bảo đảm và không dự kiến xảy ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng trong vài tuần tới, dù nhu cầu mua nhiên liệu đang tăng.

Ông nhấn mạnh, các kho dự trữ hiện đủ đáp ứng nhu cầu trước mắt, song cảnh báo triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào diễn biến của xung đột tại Trung Đông. Chính phủ Ba Lan cũng cam kết kiểm soát các hành vi đầu cơ lợi dụng khủng hoảng năng lượng để trục lợi.