Tin thế giới tối 7-3: Israel không kích cơ sở quân sự Iran, thả 230 quả bom trong đêm

(GLO)- Israel không kích cơ sở quân sự Iran, thả 230 quả bom trong đêm; Iran tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Iran tuyên bố không bao giờ đầu hàng; Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 7-3.

Israel không kích cơ sở quân sự Iran, thả 230 quả bom trong đêm

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hơn 80 tiêm kích của nước này đã tiến hành một làn sóng không kích nhằm vào Tehran và khu vực miền Trung Iran vào rạng sáng 7-3, thả tổng cộng khoảng 230 quả bom xuống nhiều mục tiêu quân sự.

Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran bị tấn công vào rạng sáng 7-3. Ảnh: Getty Images

Theo IDF, các cuộc tấn công đã đánh trúng một cơ sở ngầm dùng để lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo - nơi được cho là có các hầm trú ẩn và sở chỉ huy quân sự.

Ngoài ra, Israel cũng tấn công một cơ sở dự trữ tên lửa khác có các hầm chứa và hạ tầng phóng, cùng với Đại học Imam Hossein - học viện quân sự của IRGC.

Quân đội Israel tuyên bố khi cuộc xung đột bước sang giai đoạn mới, nước này đang gia tăng những đợt tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí của Iran trên khắp cả nước, đặc biệt là các địa điểm chế tạo tên lửa và bệ phóng.

Iran tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Ngày 7-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tàu chở dầu Prima treo cờ Malta khi tàu này đi qua Vùng Vịnh gần eo biển Hormuz. Theo thông báo được hãng tin Tasnim của Iran dẫn lại, cuộc tấn công diễn ra sau khi tàu Prima bị cáo buộc không tuân thủ các cảnh báo liên tiếp từ hải quân Iran.

Ảnh minh họa: azernews

IRGC khẳng định tàu Prima đã tiếp tục hành trình qua khu vực bất chấp nhiều cảnh báo về hạn chế lưu thông và điều kiện an toàn tại eo biển Hormuz. Lực lượng này cũng tuyên bố đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz trong ngày thứ tám liên tiếp kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát.

Ngày 7-3, còi báo động vang lên trên khắp Bahrain, trong khi một cảnh báo an ninh được gửi tới điện thoại di động tại Doha, Qatar. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận thực hiện cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Qatar và Bahrain.

Tại UAE, sân bay ở Dubai đã nhiều lần bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Các chuyến bay khởi hành đã bị đình chỉ trong vài giờ nhưng dự kiến sẽ được nối lại vào cuối ngày 7-3.

Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út đăng trên mạng xã hội X cho biết sáng 7-3, bộ này đã đánh chặn 16 thiết bị bay không người lái hướng tới một trong những mỏ dầu lớn nhất ở Trung Đông là Shaybah.

Tổng thống Iran tuyên bố không bao giờ đầu hàng

Ngày 7-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đầu hàng.

Tổng thống Pezeshkian đưa ra phản ứng như trên chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chính phủ Mỹ sẽ không đàm phán với Iran nếu nước này không “đầu hàng vô điều kiện”.

Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Pezeshkian nói, “giấc mơ” đó của Mỹ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Cùng trong bài phát biểu, ông Pezeshkian cho biết Iran sẽ ngừng tấn công các nước láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước đó.

Ông cũng đã xin lỗi các quốc gia trong khu vực từng bị Iran tấn công trong thời gian xung đột. Ông Pezeshkian: “Cá nhân tôi xin lỗi các nước láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định tấn công các nước láng giềng. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là những người anh em của chúng tôi”.

Mỹ duyệt bán khẩn cấp bom hạng nặng cho Israel

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bỏ qua sự xem xét của Quốc hội Mỹ để phê duyệt bán khẩn cấp 12.000 quả bom, mỗi quả nặng 454kg cho Israel. Hợp đồng ước tính trị giá 151,8 triệu USD, gồm cả bom BLU-110A/B theo yêu cầu của Israel.

Gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm cả bom đa dụng BLU-110A/B. Ảnh: X

Theo đài RT, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thông tin trên hôm 6-3, vào thời điểm cuộc giao tranh trên không của Mỹ và Israel với Iran bước sang ngày thứ 8 và cả 2 nước đều tuyên bố sẽ thực hiện các đợt tấn công mới.

Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích tính chất khẩn cấp của vấn đề cho phép họ bỏ qua việc trình lên quốc hội xét duyệt theo Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Theo quy trình thông thường, Quốc hội Mỹ sẽ mất vài tuần để xét duyệt.

Hãng TASS đưa tin, hợp đồng bao gồm cả các dịch vụ kỹ thuật, hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật do các nhà thầu của Mỹ cung cấp.

Qatar mở lại một phần không phận, triển khai các chuyến bay sơ tán hạn chế

Cơ quan hàng không của Qatar ngày 6-3 thông báo nước này sẽ mở lại một phần không phận với quy mô hạn chế, sau khi phải đóng cửa hoàn toàn khi Iran tiến hành chiến dịch tên lửa và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thông báo, Cơ quan Hàng không Dân dụng Qatar cho biết việc nối lại hoạt động bay sẽ được thực hiện thông qua các tuyến bay dự phòng được chỉ định, với năng lực khai thác hạn chế. Giai đoạn đầu cho phép vận hành một số chuyến bay nhằm sơ tán hành khách, đồng thời duy trì hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Theo xác nhận của Sân bay Quốc tế Hamad - sân bay lớn nhất của Qatar - một số chuyến bay hạn chế sẽ được triển khai vào ngày 7-3 (giờ địa phương), chủ yếu phục vụ việc đưa hành khách mắc kẹt rời khỏi nước này và vận chuyển hàng hóa. Sân bay cho biết việc mở thêm các chuyến bay trong những ngày tới sẽ phụ thuộc vào đánh giá liên tục về tình hình an ninh.

Trong khi đó, hãng hàng không Qatar Airways cho biết sau khi xác nhận có hành lang bay an toàn, hãng sẽ khai thác các chuyến bay hồi hương trong ngày 7-3 tới một số thành phố lớn của châu Âu, gồm London, Paris, Madrid, Rome và Frankfurt. Các chuyến bay này sẽ ưu tiên những gia đình bị mắc kẹt, hành khách cao tuổi và những người có nhu cầu y tế khẩn cấp.

Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ

Thiết bị dùng để ủ men rượu trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: Dassai

Một doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản cho biết đã tiến hành thử nghiệm và thành công trong việc chế tạo men rượu gạo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tiến hành thí nghiệm độc đáo này là công ty Dassai - một doanh nghiệp sản xuất rượu có trụ sở tại thành phố Iwakuni thuộc tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản. Dassai cho biết men rượu do doanh nghiệp này chế tạo thử nghiệm trên ISS đã được vận chuyển an toàn về Trái Đất và đêm 6-3, sản phẩm này đã có mặt tại sân bay Kansai.

Dassai cho biết sẽ vận chuyển men rượu đặc biệt này về trụ sở chính vào ngày 13-3 tới và sẽ sử dụng để chưng cất 100ml rượu Sake truyền thống Nhật Bản. Lô rượu ít ỏi đầu tiên này sẽ được bán với giá 110 triệu Yên (tương đương khoảng 710.000 USD), và toàn bộ số tiền này sẽ được quyên góp cho các hoạt động chinh phục không gian của Nhật Bản.