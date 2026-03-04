Israel tập kích Văn phòng Tổng thống Iran và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao

(GLO)- Ngày 3-3, quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Văn phòng Tổng thống Iran và tòa nhà Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao tại thủ đô Tehran.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), khoảng 100 máy bay chiến đấu đã tham gia cuộc không kích, thả hơn 250 quả bom xuống khu vực này. Các mục tiêu được phía Israel nêu gồm Văn phòng Tổng thống Iran, trụ sở Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, một khu vực được sử dụng cho các cuộc họp cấp cao của Iran và một cơ sở đào tạo sĩ quan quân đội.

Cũng trong ngày 3-3, theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào một chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran.

"Mục tiêu bị hạ là Daoud Ali Zadeh, chỉ huy Quân đoàn Lebanon của Lực lượng Quds thuộc IRGC" - thông báo của IDF cho biết.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel xuống thủ đô Tehran, Iran ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Quân đội Israel mô tả “khu phức hợp lãnh đạo” là một trong những tài sản được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tại Iran, trải rộng trên nhiều tuyến phố ở trung tâm Tehran, đồng thời gọi đây là “trụ sở quan trọng và trung tâm nhất của chính quyền Iran”.

IDF cho rằng các lãnh đạo và quan chức an ninh Iran thường xuyên họp tại khu vực này để tiến hành đánh giá tình hình, trong đó có các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân và các kế hoạch quân sự đối đầu Israel.