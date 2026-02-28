Mỹ, Israel gọi chiến dịch tấn công Iran là “Cơn thịnh nộ kinh hoàng” và “Sư tử gầm”

(GLO)- Mỹ đặt tên chiến dịch tấn công Iran là “Cơn thịnh nộ kinh hoàng”, còn Israel thông báo tên của chiến dịch là “Sư tử gầm”, tiếp nối chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” vào tháng 6-2025.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo chiến dịch tấn công Iran có tên là "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng". Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ khi phát động tập kích Iran. Chiến dịch nhằm mục đích vô hiệu hóa "các mối đe dọa cận kề" do chế độ Iran gây ra.

Khói bốc lên từ khu dân cư sau một tiếng nổ lớn ở thủ đô Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố “mục tiêu” của chiến dịch tấn công “là bảo vệ người dân Mỹ” bằng cách loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu. Cũng theo ông, Iran đang cố gắng tái thiết chương trình hạt nhân và nỗ lực phát triển các loại tên lửa sớm đạt tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Kênh truyền hình 12 của Israel cùng ngày dẫn nguồn tin an ninh giấu tên cho biết chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã được chuẩn bị trong nhiều tháng, với giai đoạn đầu dự kiến kéo dài 4 ngày.