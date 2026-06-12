Tin thế giới sáng 12-6: Tổng thống Trump hủy cuộc tấn công Iran vào phút chót

(GLO)- Tổng thống Trump hủy cuộc tấn công Iran vào phút chót; Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ; Giá dầu tăng mạnh trở lại; Israel thả người đồng sáng lập Hamas... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-6.

Tổng thống Trump hủy cuộc tấn công Iran vào phút chót

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy các cuộc tấn công quân sự dự kiến nhằm vào Iran, đồng thời ám chỉ rằng một thỏa thuận với giới lãnh đạo cấp cao của Tehran có thể sớm được “hoàn tất”.

Tiêm kích Mỹ hạ cánh xuống tàu sân bay hoạt động ở Trung Đông hôm 2-6. Ảnh: US Navy

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 11-6, Tổng thống Trump chỉ rõ: “Các cuộc thảo luận và những điểm cuối cùng của thỏa thuận đã được thông qua, cả về nguyên tắc lẫn các chi tiết cụ thể, bởi tất cả các bên liên quan, bao gồm Mỹ, Israel, Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và các nước khác”.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi thỏa thuận hoàn tất, đồng thời cho biết “thời gian và địa điểm ký kết” sẽ sớm được công bố.

Các tuyên bố này được đưa ra sau hai ngày liên tiếp Mỹ và Iran tiến hành các cuộc tấn công qua lại. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump từng cảnh báo rằng Washington sẽ tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Tehran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 11-6 nhấn mạnh Tehran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp đối với “các lằn ranh đỏ” trong quá trình đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Baghaei cho rằng những thông tin liên quan đến thời gian và địa điểm ký thỏa thuận giữa Iran và Mỹ hiện chỉ mang tính suy đoán, đồng thời nêu rõ hiện chưa có bất kỳ văn kiện nào được hoàn tất chính thức.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tiết lộ phần lớn nội dung của văn bản đàm phán đã được các bên thống nhất. Dù vậy, ông Baghaei cáo buộc phía Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường trong quá trình thương lượng, khiến những cuộc đàm phán vẫn chưa thể đi đến kết quả cuối cùng.

Giá dầu tăng mạnh trở lại

Những diễn biến mới tại Trung Đông lập tức tác động tới thị trường năng lượng thế giới.

Giá dầu thô Mỹ (WTI) trong phiên giao dịch ngày 11-6 tăng 0,72%, lên 90,68 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,48%, lên 93,56 USD/thùng.

Các bể chứa dầu tại Carson, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu từng bật tăng mạnh khi Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào các hệ thống giám sát, thông tin liên lạc và phòng không của Iran. Sau đó thị trường có thời điểm hạ nhiệt khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo chiến dịch đã hoàn tất, làm dấy lên hy vọng căng thẳng sẽ không tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, các tuyên bố cứng rắn mới từ cả Washington và Tehran đã nhanh chóng kéo giá dầu đi lên trở lại.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng thị trường hiện có khả năng chống chịu tốt hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy nhận định nguồn cung dầu toàn cầu được hỗ trợ bởi sản lượng xuất khẩu kỷ lục của Mỹ, nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc cùng các tuyến vận tải thay thế giúp giảm mức độ phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Israel thả người đồng sáng lập Hamas

Con trai người đồng sáng lập Hamas cho biết Israel đã trả tự do cho cha mình, sau hơn hai năm giam giữ mà không xét xử.

Hassan Yousef, 71 tuổi, đã được phóng thích gần thành phố Hebron ở phía nam Bờ Tây hôm 11-6 và đưa tới bệnh viện ở thành phố Ramallah.

Ông Hassan Yousef nằm trên giường bệnh tại bệnh viện thành phố Ramallah ngày 11-6. Ảnh: QudsN

Hình ảnh được truyền thông công bố cho thấy ông Yousef nằm trên giường bệnh, trong khi người thân đến thăm hỏi. "Tôi không thể ngủ vì quá đau", ông nói với một người quen qua điện thoại trước khi kiểm tra y tế.

Cảnh sát Israel chưa lên tiếng về thông tin này.

Hassan Yousef là lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Bờ Tây, cũng là một trong những người đồng sáng lập phong trào này vào thập niên 1980 cùng Ahmad Yassine và các thành viên Palestine thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ông Yousef bị Israel bắt theo diện giam giữ hành chính từ tháng 10-2023, không lâu sau khi Hamas phát động chiến dịch tấn công Israel.

Ukraine tập kích đoàn 50 xe quân sự Nga

Ukraine đang tìm phương thức làm gián đoạn hậu cần của Nga bằng cách nhắm vào các tuyến đường huyết mạch ở mặt trận phía Nam.

Trung đoàn Đột kích Độc lập số 1 Da Vinci của Ukraine ngày 11-6 cho biết, Ukraine đã xác nhận một cuộc tấn công phá hủy 50 phương tiện quân sự của Nga trên cây cầu Armiansk, vốn kết nối bán đảo Crimea với đất liền Ukraine.

Ukraine tập kích cầu Armiansk ở Crimea. Ảnh: X

Theo trung đoàn này, cuộc tấn công đã khiến cây cầu ngừng hoạt động và khiến "tuyến đường hậu cần quan trọng của Nga hoàn toàn bị tê liệt”.

Trung đoàn cho biết các phương tiện quân sự bị đánh trúng khi đang chở đầy đạn dược và nhiên liệu để chuẩn bị sử dụng gần Huliaipole, thuộc tỉnh Zaporizhia.

Cầu Chonhar thuộc phần lãnh thổ của tỉnh Kherson hiện không thể sử dụng cho giao thông do các hư hại nghiêm trọng về mặt cấu trúc. Theo vị chỉ huy trên, Nga đang cố gắng thiết lập các tuyến đường tiếp tế thay thế, bao gồm cả việc sử dụng các bến vượt bằng cầu phao.