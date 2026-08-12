Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tập kích tầm xa

(GLO)- Ngày 11-8, Nga và Ukraine tiếp tục thực hiện các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào sâu trong lãnh thổ của nhau, trong bối cảnh tần suất các cuộc tấn công tầm xa ngày càng trở nên dày đặc trong thời gian qua.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và trung tâm vận tải - hậu cần tại Kiev và Zaporizhzhia.

Một đám cháy tại Nga do bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh cắt từ video của RT

Tại Kiev, một trong những mục tiêu được phía Nga xác định là kho hàng của Nova Poshta, nơi có tổ hợp phân loại tự động. Moscow cáo buộc cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối các mặt hàng lưỡng dụng, trong đó có linh kiện phục vụ sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa và tầm trung, hệ thống robot và thiết bị tác chiến điện tử.

Nga cũng tập kích trung tâm vận tải - hậu cần có diện tích rộng khoảng 50.000 m². Theo phía Nga, cơ sở này có khả năng lưu trữ tới 15.000 UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công, trong đó một số được trang bị camera ảnh nhiệt, cùng các trạm điều khiển mặt đất và linh kiện.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine xác nhận, Kiev bị tập kích trong đêm. Một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo khiến 1 người bị thương, trong khi 1 nhà kho tại quận Shevchenkovsky bốc cháy và sau đó được lực lượng chức năng dập tắt. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, thủ đô của Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Tại Zaporizhzhia, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng nước này tập kích nhà máy thép Zaporozhstal, một trong những cơ sở sản xuất thép cán phẳng lớn. Moscow nghi ngờ sản phẩm của nhà máy được sử dụng để lắp đặt các tấm chắn chống UAV cho thiết giáp hạng nặng.

Trong khi đó, Ivan Fedorov, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Zaporizhzhia, cho biết Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và bom dẫn đường, làm hư hại các cơ sở không phải nhà ở và các tòa nhà dân cư. Theo ông Fedorov, có 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương.

Ngoài Kiev và Zaporizhzhia, khu vực Dnipropetrovsk ở miền Đông Ukraine cũng hứng chịu các cuộc tập kích bằng UAV và pháo binh. Oleksandr Ganzha, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực, cho biết các cuộc tấn công tại 5 địa bàn khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tăng cường các cuộc tập kích bằng UAV sâu vào lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 396 UAV của Ukraine tại 15 khu vực.

Trong thời gian qua, Ukraine đã nhiều lần tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Từ tháng 7-2023 đến tháng 8-2026, các mục tiêu bị tập kích gồm nhiều nhà máy lọc dầu, cơ sở hóa dầu, kho dầu, đường ống và cảng, trong đó một số địa điểm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km.

Ukraine cũng tấn công tàu chở dầu và các cơ sở hàng hải của Nga tại Biển Đen, qua đó gây sức ép lên hệ thống hậu cần và nguồn thu năng lượng của Moscow.

Các diễn biến mới cho thấy Nga và Ukraine đang tiếp tục đẩy mạnh năng lực tấn công tầm xa. Trong khi Nga tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hậu cần và những mục tiêu được cho là phục vụ quân sự tại Ukraine, thì Kiev gia tăng sử dụng UAV và vũ khí tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng, công nghiệp và hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ Nga.