Mỹ lạc quan về khả năng sớm đạt thỏa thuận mở lại Eo biển Hormuz

(GLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 4-8 lạc quan cho rằng, Washington và Tehran có thể sớm đạt được một thỏa thuận giúp khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, qua đó góp phần hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Phát biểu trên kênh CNBC, ông Bessent cho biết, hai bên có thể đạt được thỏa thuận "ngay trong hôm nay hoặc ngày mai", nhằm mở lại Eo biển Hormuz và đưa tình hình tiến gần hơn đến trạng thái ổn định sau nhiều tháng xung đột.

Theo ông, dù tình hình an ninh vẫn còn bất ổn, số lượng tàu thuyền bắt đầu rời khu vực đã gia tăng, tạo cơ sở để kỳ vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện và giá dầu giảm trở lại. Ông cũng nhấn mạnh, nguyên tắc "tự do hàng hải" cần được bảo đảm, bác bỏ khả năng Iran thu phí đối với các tàu quá cảnh.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Những phát biểu của người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết, các bên đã đạt được những "tham số" ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 5 tháng với Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến hành các đợt tấn công mới, để tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao, sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo một số quốc gia vùng Vịnh, cũng như thông qua các kênh liên lạc với phía Iran.

Theo ông Trump, mục tiêu của thỏa thuận đang được thảo luận không chỉ là mở lại Eo biển Hormuz, mà còn giải quyết những quan ngại của Washington liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Tehran đang đứng trước "cơ hội cuối cùng" để đạt được một giải pháp ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin về các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ. Người phát ngôn Esmaeil Baghaei khẳng định, Tehran chỉ đang trao đổi với Oman nhằm thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua Eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh việc đạt được đồng thuận với Muscat mới chỉ là điều kiện cần.

Theo ông Baghaei, điều kiện quan trọng hơn để khôi phục hoàn toàn hoạt động tại Eo biển Hormuz là Mỹ phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông cho rằng việc lưu thông bị gián đoạn không xuất phát từ bất đồng giữa Iran và Oman mà là hệ quả của các hoạt động quân sự do Mỹ và Israel tiến hành.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết Pakistan và Qatar tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực trung gian khi cần thiết, song hiện chưa có kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa Tehran và Washington.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày xác nhận Washington đang tham gia hỗ trợ các cuộc trao đổi giữa Oman và Iran nhằm tăng cường lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Hormuz, trong khi Qatar cho biết các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy nhưng chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran.