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Thế giới

Thái Lan “dậy sóng” vụ sát hại hai chị em người Nga, tranh luận về án tử hình

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Bangkok Post, the NATION)

(GLO)- Vụ sát hại hai chị em người Nga tại tỉnh Chon Buri đang gây chấn động dư luận Thái Lan. Nhiều ý kiến kêu gọi áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các nghi phạm, đồng thời khơi lại cuộc tranh luận về việc thực thi án tử hình tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Thái Lan, 2 nạn nhân là Diana Nazimova (22 tuổi) và em trai Roman Nazimova (17 tuổi), mất tích từ ngày 26-7 khi đang du lịch tại Thái Lan.

Ngày 31-7, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 2 nghi phạm là Thana "Pong" Kerdthong và Thongchai "Thong" Srinil tại tỉnh Sa Kaeo với cáo buộc sát hại 2 du khách Nga.

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Cặp anh em Pong và Thong, hai nghi phạm vụ án, bị cảnh sát Thái Lan bắt hôm 31-7. Ảnh: NATION THAILAND

Sau khi bị bắt, 2 nghi phạm đã dẫn lực lượng chức năng đến một khu rừng ở huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri, nơi thi thể của 2 nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi mộ nông. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tiếp tục phát hiện thi thể của 3 thành viên một gia đình người Thái Lan được chôn tại một khu rừng dừa gần đó.

Theo lời khai của nghi phạm Thana, 3 nạn nhân, gồm 2 vợ chồng và con gái, đã bị sát hại trong một vụ cướp. Trước đó, gia đình này đã được trình báo mất tích hơn 1 tháng. Thông tin mới khiến cuộc điều tra được mở rộng từ vụ án sát hại 2 du khách nước ngoài thành vụ án mạng liên quan đến tổng cộng 5 nạn nhân.

Theo Bangkok PostThe Nation, cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của từng nghi phạm cũng như các tình tiết liên quan đến 2 vụ án mạng.

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Thái Lan. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan chức năng nên áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhằm bảo đảm công lý và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống tư pháp.

Theo Bộ luật Hình sự Thái Lan, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 15-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với các trường hợp có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng như giết người có chủ ý từ trước, thực hiện hành vi một cách tàn bạo hoặc giết người nhằm che giấu hay tạo điều kiện thực hiện tội phạm khác, mức hình phạt cao nhất được quy định là tử hình.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong nhiều năm qua, các tòa án Thái Lan chủ yếu tuyên án tù chung thân thay vì tử hình. Lần gần nhất nước này thi hành án tử hình là ngày 18-6-2018 bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Theo tiêu chí của Tổ chức Ân xá Quốc tế, một quốc gia được coi là "đã bãi bỏ án tử hình trên thực tế" nếu không tiến hành bất kỳ vụ hành quyết nào trong ít nhất 10 năm.

Tính đến đầu tháng 8-2026, Thái Lan mới trải qua khoảng 8 năm kể từ lần thi hành án gần nhất, nên chưa đáp ứng tiêu chí này.

Liên quan vụ án, chiều 1-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gửi lời chia buồn tới gia đình 2 nạn nhân, đồng thời bày tỏ xin lỗi người dân và du khách Nga về vụ việc.

Ông Anutin Charnvirakul yêu cầu cảnh sát và cơ quan công tố khẩn trương hoàn tất điều tra để sớm đưa vụ án ra xét xử. Trước những lời kêu gọi áp dụng án tử hình, ông khẳng định, pháp luật Thái Lan vẫn duy trì hình phạt này, nhưng việc quyết định mức án cụ thể thuộc thẩm quyền của tòa án.

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