Tin thế giới tối 31-7: UAV Ukraine tấn công xa chưa từng có vào lãnh thổ Nga

(GLO)- UAV Ukraine tấn công xa chưa từng có vào lãnh thổ Nga; Iran tuyên bố tấn công tàu chở dầu được Mỹ hộ tống ở eo biển Hormuz; Hamas chấp nhận kế hoạch giải giáp Gaza; Khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha triển khai quân đội... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-7.

UAV Ukraine tấn công xa chưa từng có vào lãnh thổ Nga

Báo The Kyiv Post ngày 31-7 cho biết thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công một trung tâm logistics của Wildberries, cách biên giới Ukraine khoảng 1.400 km, trong cuộc tập kích được cho là xa nhất từ trước đến nay nhằm vào hạ tầng của nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Liên bang Nga.

Khói bốc lên từ một kho hàng của Wildberries. Ảnh: Reuters

Theo một số đoạn video được các kênh Telegram Ukraine là Supernova+ và Exilenova+ đăng tải, đồng thời được các hãng truyền thông Liên bang Nga như Agentstvo và ASTRA phân tích, vụ tấn công xảy ra hôm 30-7 đã gây hỏa hoạn tại trung tâm phân loại hàng hóa của Wildberries gần thành phố Perm.

Thống đốc vùng Perm Dmitry Makhonin xác nhận hoạt động của thiết bị bay không người lái đã làm hư hại hai công trình phi dân sự, song không trực tiếp xác nhận cơ sở của Wildberries là mục tiêu bị tấn công.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ tập kích vào Wildberries, nhưng cơ quan này xác nhận đã tiến hành các hoạt động quân sự tại cùng khu vực, trong đó có cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez, nơi cũng được ghi nhận xảy ra hỏa hoạn.

Iran tuyên bố tấn công tàu chở dầu được Mỹ hộ tống ở eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz dưới sự "hộ tống trên không" của quân đội Mỹ.

"Các tàu chở dầu không tuân thủ quy định đã bị tấn công và buộc phải dừng lại, trong khi 4 tàu chở dầu khác nhanh chóng đổi hướng và quay lại vị trí ban đầu", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra tuyên bố ngày 31-7, thông báo về hoạt động ở khu vực eo biển Hormuz.

Các tàu chở hàng thương mại và tàu chở dầu thô neo đậu tại vịnh Oman, ngoài khơi bờ biển Muscat, Oman để chuẩn bị di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 21-6. Ảnh: AFP

Theo IRGC, hai tàu chở dầu bị lực lượng này tấn công khi đang tìm cách đi qua "tuyến đường không được công bố", dưới sự "hộ tống trên không" của quân đội Mỹ. IRGC nói rằng hai tàu này đã phớt lờ các cảnh báo từ phía Iran.

Trước đó, CENTCOM bác bỏ tuyên bố của IRGC cho rằng việc di chuyển qua eo biển Hormuz là không an toàn, đồng thời khẳng định mối đe dọa chính đối với các thủy thủ đoàn dân sự vẫn là những hành động từ phía Iran.

Hamas chấp nhận kế hoạch giải giáp Gaza của ông Trump

Nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas đã đồng ý giải giáp hoàn toàn tại Dải Gaza theo kế hoạch Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng nhấn mạnh Israel cũng phải đáp ứng một loạt điều kiện trong thỏa thuận.

Các tay súng Hamas. Ảnh: EPA

Ông Ghazi Hamad, thành viên phái đoàn đàm phán của Hamas ngày 31-7 xác nhận với hãng tin Al Jazeera rằng các bên đã đạt được thỏa thuận và một tuyên bố chính thức sẽ sớm được công bố.

Tuy nhiên, nhà đàm phán của Hamas nhấn mạnh Israel phải chấp thuận lộ trình giải giáp theo từng giai đoạn. Hamas sẽ không thực hiện bất kỳ phần nào của thỏa thuận nếu lực lượng Israel không hoàn thành các cam kết của mình, đặc biệt là việc rút quân khỏi Gaza và thúc đẩy công cuộc tái thiết tại vùng lãnh thổ Palestine này.

"Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc giải giáp trước khi Israel rút khỏi Dải Gaza", ông Hamad tuyên bố.

Ông Hamad đưa ra các phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các bên đã đạt được một thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza. Theo ông Trump, quá trình này sẽ đi kèm với việc quân đội Israel rút khỏi Gaza theo từng giai đoạn, khi các bước trong thỏa thuận được triển khai.

49.000 người nhập cư trái phép, Tây Ban Nha triển khai quân đội

Ngày 31-7, tình hình tại thành phố Ceuta (Tây Ban Nha) giáp biên giới Maroc rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Hàng chục nghìn người nhập cư trái phép đã tràn qua biên giới, buộc Chính phủ Tây Ban Nha phải triển khai quân đội. Khủng hoảng ngoại giao lan rộng ra toàn Liên minh châu Âu (EU).

Người di cư vượt biên từ Morocco vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ngày 30-7. Ảnh: AP

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Fernando Grande-Marlaska đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý khủng hoảng di cư. Theo ước tính từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, đã có tới hơn 49.000 người, chủ yếu là nam thanh niên và vị thành niên Maroc, vượt biên trái phép vào Ceuta chỉ trong vòng chưa đến 24h. Hành trình bơi vượt biển kéo dài đầy nguy hiểm do hải lưu mạnh đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng do đuối nước.

Xe bọc thép quân đội Tây Ban Nha triển khai tới Ceuta. Ảnh: AP

Làn sóng vượt biên kỷ lục này bắt nguồn từ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến phán quyết ngày 8-7 của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha. Phán quyết xác nhận người nhập cư qua hàng rào sắt sẽ bị cưỡng chế xuất cảnh ngay lập tức, nhưng quy định trả về tức thì này lại không áp dụng cho những trường hợp tiếp cận bằng đường biển. Lợi dụng kẽ hở pháp lý đó, hàng nghìn người đã trang bị đồ lặn và chân vịt, bất chấp nguy hiểm, bơi qua biển Tarajal để vào lãnh thổ Tây Ban Nha với hy vọng tìm cơ hội ở lại.