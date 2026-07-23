Nga - Mỹ duy trì đối thoại, Ukraine đẩy mạnh hoạt động quân sự và ngoại giao

(GLO)- Ngày 23-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio gặp nhau tại Manila (Philippines), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao kể từ tháng 9 năm ngoái.

Phát biểu trước thềm cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết hai bên trao đổi về tình hình Ukraine và những nội dung liên quan đến các thỏa thuận mà Moscow gọi là "thỏa thuận Anchorage" giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Lavrov, Mỹ chưa từ bỏ các đề xuất từng được thảo luận trước đó và sẽ đề nghị Ngoại trưởng Rubio làm rõ tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump rằng triển vọng đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột trở nên khả quan hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Rubio khẳng định, Washington và Moscow cần tiếp tục duy trì các kênh liên lạc. Ông cho rằng cuộc xung đột đã hạn chế khả năng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, nhưng điều đó không đồng nghĩa hai bên sẽ từ bỏ việc tìm kiếm những nội dung có thể phối hợp trong tương lai.

Trong các phát biểu gần đây, ông Lavrov tiếp tục cáo buộc Mỹ vi phạm những nội dung đã thống nhất trong các cuộc tiếp xúc trước đó, đồng thời cho rằng Washington không còn giữ vai trò trung gian khách quan khi gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định, Moscow không có ý định chấm dứt chiến sự theo đường kiểm soát hiện nay và bày tỏ nghi ngờ một số sáng kiến đàm phán chỉ nhằm kéo dài thời gian để Ukraine tiếp tục được tăng cường viện trợ quân sự.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Nga được cho là đã từ bỏ phương án trao đổi lãnh thổ với Ukraine và có kế hoạch tiếp tục kiểm soát các khu vực đang chiếm giữ tại tỉnh Sumy và Kharkiv. Theo đó, Tổng thống Putin vẫn đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbas trước cuối năm 2026.

Trên thực địa, giao tranh tiếp tục gia tăng cường độ. Tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi tuyên bố, quân đội sẽ mở rộng và tăng cường các hoạt động tiến công trên mọi hướng, trong đó có các chiến dịch phía sau phòng tuyến đối phương. Hiện, Kiev cho biết đã giành lại khoảng 700 km² lãnh thổ từ đầu năm nay, đồng thời cả Nga và Ukraine đều tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của nhau.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của nước này đã nhằm vào các trung tâm hậu cần phục vụ quân đội Nga, một kho chứa dầu, một tàu chở dầu cùng bốn tàu hàng thuộc cái gọi là "đội tàu bóng tối" của Nga trên Biển Đen và Biển Azov.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có tàu chở hàng, kho nhiên liệu, cơ sở hậu cần và các kho chứa thiết bị bay không người lái tại khu vực Chornomorsk và Odessa. Moscow cũng tuyên bố, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm hai khu dân cư Artilne thuộc tỉnh Kharkiv và Blahodatne thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định, việc Ukraine thay đổi người đứng đầu quân đội sẽ không tạo ra khác biệt đáng kể đối với tình hình trên chiến trường.

Bên cạnh đó, Ukraine cũng tiếp tục thúc đẩy hoạt động ngoại giao với Mỹ. Ngày 22-7, Tổng thống Zelensky cho biết đã điện đàm với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump và ông Jared Kushner, con rể ông Trump, về các biện pháp tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới hòa bình.