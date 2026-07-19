Giao tranh Nga - Ukraine leo thang với loạt đòn tập kích quy mô lớn từ cả hai phía

(GLO)- Các cuộc tấn công tầm xa giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng cường độ với nhiều đợt không kích và tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 18 rạng sáng 19-7 (theo giờ địa phương), gây thương vong và thiệt hại tại nhiều khu vực.

Thủ đô Kiev trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga. Theo Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã sử dụng tổng cộng 166 phương tiện tấn công đường không, gồm 125 UAV, 25 tên lửa đạn đạo, 10 tên lửa siêu vượt âm Zircon cùng nhiều loại tên lửa khác. Phần lớn hỏa lực được cho là tập trung vào khu vực thủ đô.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định đây là một trong những đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo có quy mô lớn nhất nhằm vào Kiev kể từ đầu cuộc xung đột.

Ukraine cho biết, dù hệ thống phòng không đã vô hiệu hóa phần lớn mục tiêu trên không, nhưng nhiều tên lửa và UAV vẫn xuyên qua lưới phòng thủ, đánh trúng nhiều địa điểm tại Kiev và vùng phụ cận,

Lãnh đạo thành phố xác nhận ít nhất một người thiệt mạng và 16 người bị thương. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết: 9 nạn nhân phải nhập viện điều trị, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này đã tiến hành các đợt tấn công bằng vũ khí chính xác cao và UAV nhằm vào các cơ sở mà Moscow cáo buộc phục vụ hoạt động hậu cần quân sự của Ukraine. Các mục tiêu bao gồm cảng Odessa, nơi Nga cho rằng được sử dụng để tiếp nhận và lưu trữ nhiên liệu phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục hứng chịu các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này cũng như các khu vực do Moscow kiểm soát.

Ngày 18-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 379 UAV xuất hiện trên bầu trời 19 vùng của Nga, bán đảo Crimea, Biển Azov và Biển Đen. Riêng khu vực thủ đô Moscow ghi nhận khoảng 370 UAV, trong đó, 64 chiếc bị tiêu diệt khi đang tiếp cận thành phố. Các đợt tấn công khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương.

Một trong những mục tiêu bị ảnh hưởng nặng là trung tâm logistics của Wildberries, doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga, tại vùng Tambov. Thống đốc Yevgeny Pervyshov cho biết vụ tập kích làm 7 nhân viên làm ca đêm thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Trong khi đó, một cơ sở logistics khác của Wildberries ở thành phố Elektrostal, gần Moscow, cũng bị UAV tấn công, gây cháy lớn.

Theo các nguồn tin, ngày 19-7, Ukraine tiếp tục mở rộng các đòn tập kích vào hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga cũng như các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Diễn biến mới nhất cho thấy các chiến dịch tấn công tầm xa của cả Nga và Ukraine đang mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi mục tiêu. Không chỉ tập trung vào các cơ sở quân sự, nhiều đòn tập kích còn nhằm vào hạ tầng hậu cần, năng lượng và vận tải, làm gia tăng nguy cơ thiệt hại đối với cơ sở dân sự và khiến tình hình an ninh trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.