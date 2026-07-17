Tin thế giới sáng 17-7: Ukraine phóng hơn 200 UAV tập kích thủ đô Nga

(GLO)- Ukraine phóng hơn 200 UAV tập kích thủ đô Nga; Quân đội Mỹ mở rộng phạm vi không kích vào Iran; Pháp-Maroc ký kết hợp tác, khép lại nhiều năm rạn nứt quan hệ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-7.

Ukraine phóng hơn 200 UAV tập kích thủ đô Nga

Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay không người lái để tập kích thủ đô Moscow nhằm đáp trả các cuộc không kích của Nga.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận hơn 200 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã được phóng về phía tỉnh Moscow trong đêm. Theo ông Sobyanin, các UAV được phát hiện từ tối 15-7 đến 9h ngày 16-7 và phần lớn đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn từ khoảng cách xa.

Khói bốc lên sau một trận tập kích của Ukraine vào Moscow. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã khai hỏa đánh chặn và bắn hạ 375 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga trong đêm, trong đó có Moscow.

Cuộc tấn công khiến giới chức Nga phải áp đặt các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động tại tất cả các sân bay ở Moscow cũng như tại nhiều thành phố khác, gồm Penza, Saratov, Nizhny Novgorod, Samara, Ivanovo, Yaroslavl và Cherepovets.

Tổng thống Zelensky chỉ định quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 16-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã chỉ định ông Yevgeniy Khmara, người đứng đầu tạm quyền Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Yevgeniy Khmara được chỉ định giữ vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Telegram

Trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Tôi đã chỉ thị cho ông Khmara đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng, tiếp tục cải cách quốc phòng và đảm bảo Ukraine đạt được tất cả các kết quả. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, tôi sẽ kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ ông Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine".

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Khmara là người có kinh nghiệm sâu rộng về các hoạt động tác chiến ứng dụng công nghệ.

Phiên họp tiếp theo của Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra vào tháng 8, từ nay đến lúc đó, ông Khmara sẽ là quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Quân đội Mỹ mở rộng phạm vi không kích vào Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đợt không kích đêm thứ sáu liên tiếp nhằm vào Iran bắt đầu lúc 14 giờ theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) ngày 16-7 (tức 2 giờ sáng 17-7, giờ Việt Nam) với mục tiêu được tuyên bố là tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran.

Sau khi CENTCOM công bố đợt không kích mới, hai vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bushehr bên bờ Vịnh Ba Tư.

Theo Văn phòng Quan hệ công chúng của Đại học Khoa học Y tế Hormozgan, ít nhất bảy người bị thương trong các cuộc không kích nhằm vào Bandar Abbas.

Đợt không kích tối 16-7 được đánh giá là đáng chú ý do phạm vi tấn công mở rộng. Ngoài khu vực ven eo biển Hormuz, tên lửa còn đánh trúng: Sân bay Iranshahr ở tỉnh Sistan và Baluchestan, phía Đông Nam Iran; cầu cảng Sirik thuộc tỉnh Hormozgan.

Điều này cho thấy danh sách mục tiêu của Mỹ đã được mở rộng đáng kể so với các đợt không kích trước, vốn chủ yếu tập trung vào các cơ sở hải quân và hệ thống phòng thủ ven biển quanh eo biển Hormuz.

Pháp-Maroc ký kết hợp tác, khép lại nhiều năm rạn nứt quan hệ

Chuyến thăm của Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu tới Maroc ngày 16-7 được xem là dấu mốc mới trong tiến trình hàn gắn quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng ngoại giao.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lecornu kể từ khi nhậm chức, đồng thời cũng là cuộc họp liên chính phủ Pháp-Maroc đầu tiên kể từ năm 2019 với sự tham dự của 12 bộ trưởng của hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Aziz Akhannouch và Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu trong cuộc gặp tại Rabat bên lề Hội nghị cấp cao lần thứ 15 giữa Maroc và Pháp. Ảnh: industries.ma

Điểm nhấn của chuyến thăm là việc hai bên ký 11 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và kinh tế.

Hai bên cũng phát động chương trình kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm tham gia dự án xây dựng tuyến cáp điện ngầm dưới biển nối Maroc với thành phố Marseille của Pháp.

Quan hệ giữa Paris và Rabat rơi vào khủng hoảng từ năm 2021 sau vụ phần mềm gián điệp Pegasus. Khi đó, điện thoại của Tổng thống Macron bị nghi là mục tiêu theo dõi của cơ quan tình báo Maroc.

Theo kế hoạch, bước tiến tiếp theo trong quá trình bình thường hóa quan hệ sẽ là chuyến thăm chính thức của Quốc vương Mohammed VI tới Pháp, dự kiến diễn ra vào mùa Thu năm nay.

Thái Lan cân nhắc đình chỉ gần 6.000 quan chức vì vụ gian lận thi công chức

Hàng nghìn công chức Thái Lan có thể tạm bị đình chỉ công tác liên quan đến một vụ bê bối gian lận thi cử. Giới chức Thái Lan công bố thông tin trên vào ngày 16-7, trong bối cảnh cuộc điều tra đang được mở rộng sau khi đã có 3 người bị bắt giữ.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã lên án vụ gian lận quy mô lớn. Ảnh: AFP

Vụ bê bối bắt đầu từ tháng 6, khi các nhà điều tra kết luận rằng một số quan chức đã nhận hối lộ lên tới 800.000 baht (khoảng 24.500 USD) để can thiệp điện tử vào kết quả thi của thí sinh, giúp họ vượt qua các kỳ thi bắt buộc nhằm được bổ nhiệm hoặc thăng chức trong bộ máy nhà nước.

Ông Unsit Sampuntharat, quan chức Bộ Nội vụ Thái Lan, cho biết cảnh sát đã phát hiện những bất thường trong kết quả thi của 5.814 công chức tham gia các kỳ thi này. Ông nói những người liên quan có thể bị đình chỉ công tác trong khi chờ quyết định của một ủy ban xem xét.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết sẽ rà soát khoảng 800.000 bài thi khi các nhà điều tra tìm cách xác định toàn bộ quy mô của vụ gian lận.

Ba nghi phạm được cho là chủ mưu, gồm 2 nam và 1 nữ, đã bị bắt với các cáo buộc như tiêu hủy và che giấu tài liệu công vụ. Nếu bị kết tội, các nghi phạm có thể đối mặt với án phạt tiền và mức tù lên tới 5 năm.