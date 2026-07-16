Tin thế giới tối 16-7: Tân thủ tướng Ukraine là CEO tập đoàn dầu khí

(GLO)- Iran dọa phá hủy hạ tầng trong khu vực, mở rộng sang nhiều chiến trường mới; Mỹ chốt thương vụ bán vũ khí gần 2 tỷ USD cho Ả rập Xê út; Tân thủ tướng Ukraine là CEO tập đoàn dầu khí... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 16-7.

Iran dọa phá hủy hạ tầng trong khu vực, mở rộng sang nhiều chiến trường mới

Ngày 16-7, Iran đe dọa phá hủy hạ tầng trong khu vực và mở rộng các cuộc tấn công sang “những chiến trường mới” nếu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích vào nước này.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, Chuẩn tướng Ebrahim Zolfaghari, tuyên bố Tehran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Lực lượng phòng vệ mặt đất và không gian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công vào trung tâm hậu cần và cung ứng chính cho lực lượng Mỹ ở Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, ông Zolfaghari nói rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện những lời đe dọa của mình thì “toàn bộ cơ sở hạ tầng trong khu vực sẽ bị nghiền nát dưới những đòn tấn công như thép giáng của các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran, đến mức sẽ không còn bất kỳ dấu vết nào, như thể chúng chưa từng tồn tại”.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cũng khẳng định Tehran sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào eo biển Hormuz.

Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia, cảnh báo rằng các cuộc tấn công “sẽ lan sang những khu vực mới” nếu Mỹ tiếp tục tiến hành không kích.

Mỹ chốt thương vụ bán vũ khí gần 2 tỷ USD cho Ả rập Xê út

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15-7 đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 1,96 tỷ USD cho Ả rập Xê út nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của đồng minh quan trọng này tại Trung Đông. Tập đoàn quốc phòng BAE Systems được chỉ định là nhà thầu chính của thương vụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ thương vụ sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington thông qua việc tăng cường năng lực phòng thủ cho Ả rập Xê út - đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời được coi là nhân tố thúc đẩy ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực Vùng Vịnh.

Thương vụ được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi Washington tăng cường các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran và tái áp đặt phong tỏa hàng hải.

Trước khi được triển khai chính thức, thương vụ này cần được Quốc hội Mỹ xem xét.

Tân thủ tướng Ukraine là CEO tập đoàn dầu khí

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi, giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí nhà nước Naftogaz, làm Thủ tướng vào ngày 16-7.

Tổng thống Zelensky cho biết ông Koretskyi là ứng viên phù hợp nhất cho vị trí Thủ tướng vì ưu tiên hàng đầu của Ukraine hiện nay là chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Tân Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi. Ảnh: RBC

"Nếu chúng ta sắp bước vào mùa đông, chúng ta phải sẵn sàng. Chúng ta đã chuẩn bị cho điều đó từ rất lâu rồi, nhưng các ưu tiên hiện rất rõ ràng: đưa đất nước sẵn sàng cho mùa đông. Vì vậy, sau tất cả các cuộc tham vấn, Serhii Koretskyi có lẽ là người được chuẩn bị tốt nhất để đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Ukraine", ông Zelensky nói.

Ông Koretskyi chính thức đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành Naftogaz vào tháng 5-2025. Trong thời gian điều hành, ông tập trung vào việc duy trì hoạt động của cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất năng lượng của Ukraine.

Ukraine tấn công xuyên biên giới, nghi đánh trúng căn cứ chiến lược của Nga

Căn cứ không quân Engels-2 của Nga ở tỉnh Saratov được cho là đã bị máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công vào rạng sáng 16-7.

Các UAV được nhìn thấy bay trên bầu trời thành phố Engels trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về các vụ nổ và tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đám cháy cũng được ghi nhận tại một số ngôi nhà và một tòa nhà dân cư trong thành phố, được cho là do các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ gây ra. Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại đối với các máy bay, kho đạn dược hay những cơ sở hạ tầng quân sự khác tại căn cứ Engels-2.

Vị trí của căn cứ không quân Engels-2. Ảnh: Telegraph

Theo các chuyên gia, khi tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào căn cứ Engels-2, Ukraine nhiều khả năng đặt mục tiêu phá vỡ kế hoạch của Nga nhằm tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nằm ở tỉnh Saratov, cách tiền tuyến Ukraine gần 600km, căn cứ không quân Engels-2 là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Máy bay ném bom hạng nặng số 184 và Trung đoàn Cận vệ Máy bay ném bom hạng nặng số 121.

Cháy trại trẻ mồ côi tại Algeria khiến 11 người thiệt mạng

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong vụ cháy thảm khốc xảy ra tại một trại trẻ mồ côi ở Algeria vào sáng 16-7.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Algeria cho biết trại trẻ mồ côi bị cháy nằm ở ngoại ô thủ đô Alger. Ngoài 11 người thiệt mạng, thảm họa còn khiến 19 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch.

Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP

Toàn bộ các nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế để chữa trị và nhận dạng. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra, làm rõ.

Thời tiết nắng nóng cực đoan được xác định là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ cháy tại Algeria thời gian gần đây. Theo một báo cáo, chỉ trong khoảng một tuần qua, quốc gia Bắc Phi đã ghi nhận tới gần 1.000 vụ cháy.