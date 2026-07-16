Tin thế giới sáng 16-7: Mỹ vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

(GLO)- Mỹ vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng; Nga dồn dập không kích tên lửa vào Kiev trong đêm; Anh sẽ quy định giới nghiêm mạng xã hội đối với người trẻ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-7.

Mỹ vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz khi con tàu này nhiều lần phớt lờ cảnh báo, cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với Iran.

Mỹ vô hiệu hóa tàu không tuân thủ lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz. Ảnh: TOI

Tuyên bố của CENTCOM nêu rõ: "Vào ngày 15-7, lực lượng Mỹ đã thực thi các biện pháp phong tỏa hàng hải đối với Iran bằng cách vô hiệu hóa một tàu chở dầu không chở hàng đang tìm cách di chuyển tới một cảng của Iran tại Vịnh Ả rập. Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phát hiện tàu chở dầu M/T Belma, treo cờ Curaçao, đang di chuyển trong vùng biển quốc tế theo hướng đến đảo Kharg”.

Tuyên bố của CENTCOM cho biết thêm: "Con tàu thương mại này đã phớt lờ nhiều lần cảnh báo khi cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Một máy bay quân sự Mỹ đã vô hiệu hóa con tàu sau khi phóng các tên lửa Hellfire vào ống khói của tàu. Hiện con tàu không còn tiếp tục hành trình tới Iran”.

Mỹ khôi phục lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng của Iran từ ngày 13-7.

Tổng thống Zelensky miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Mykhailo Fedorov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong 6 tháng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã miễn nhiệm ông Mykhailo Fedorov khỏi cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trong đợt cải tổ nội các mới nhất.

Theo chia sẻ với tờ The Kyiv Independent của một quan chức Ukraine am hiểu vụ việc, quyết định miễn nhiệm được đưa ra sau cuộc họp với lãnh đạo quân đội vào ngày 15-7.

Tối cùng ngày, ông Fedorov xác nhận việc mình bị miễn nhiệm trong một bài đăng trên mạng xã hội, cho biết "được phục vụ nhân dân Ukraine trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng là một vinh dự to lớn”.

Ông Fedorov liệt kê hơn 20 thành tựu lớn trong thời gian giữ chức, bao gồm việc vô hiệu hóa hệ thống Starlink mà các lực lượng của Liên bang Nga sử dụng, chiến dịch đánh vào hệ thống hậu cần của Moscow tại bán đảo Crimea,... Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng nêu ba mục tiêu mà ông chưa thể hoàn thành: cải tổ hoàn toàn Bộ Quốc phòng Ukraine "theo các tiêu chuẩn của NATO và lẽ thường", cải cách toàn diện hệ thống mua sắm quốc phòng và xây dựng "một nền văn hóa trách nhiệm giải trình”.

Nga dồn dập không kích tên lửa, Kiev rung chuyển trong đêm

Nga tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo vào Kiev giữa đêm, trong khi Ukraine thay đổi lãnh đạo quốc phòng.

Không quân Ukraine cho biết có ít nhất 8 tên lửa đạn đạo bay về phía thủ đô. Còi báo động phòng không cũng vang lên tại nhiều khu vực khác của Ukraine, bao gồm những khu vực cách xa tiền tuyến như tỉnh Vinnytsia.

Một vụ nổ tại Kiev trong trận tập kích của Nga. Ảnh: Reuters

Cùng lúc đó, Không quân Ukraine cảnh báo nhiều đợt máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed của Nga đang hướng tới nhiều thành phố trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Tại thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, các vụ nổ cũng được ghi nhận do các cuộc tấn công bằng UAV, trong khi tên lửa đạn đạo đánh trúng Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các nhà kho và công trình tại thủ đô đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công. Các đợt không kích vẫn tiếp diễn và hiện chưa thể xác định đầy đủ mức độ thiệt hại cũng như số thương vong.

Anh sẽ quy định giới nghiêm mạng xã hội đối với người trẻ

Chính phủ Anh vừa cho biết sẽ đưa ra lệnh giới nghiêm mạng xã hội đối với người 16 và 17 tuổi, sau khi Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi hồi tháng trước.

Trẻ em sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều. Ảnh: Báo Thanh Niên

Trong động thái mới nhất nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận các ứng dụng gây nghiện, chính phủ Anh cho biết sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm đối với thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi trên các nền tảng như Instagram và Facebook từ nửa đêm đến 6 giờ sáng.

Ngoài ra, chính phủ Anh cũng công bố kế hoạch thiết lập mặc định để vô hiệu hóa các tính năng gây nghiện như cuộn vô hạn đối với nhóm người dùng này. Tuy nhiên, người dùng vẫn sẽ có thể tắt các cài đặt này. Do đó, các nhà phê bình cho rằng biện pháp này sẽ không hiệu quả. Vẫn chưa rõ cách thức thực thi những thay đổi trên. Tháng trước, Anh công bố lệnh cấm các trang mạng xã hội bao gồm Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram và Facebook đối với người dưới 16 tuổi, dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2027.