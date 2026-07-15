Tin thế giới tối 15-7: Ukraine đưa chiến dịch tấn công tầm xa vượt khỏi phạm vi biển Azov

Ukraine đưa chiến dịch tấn công tầm xa vượt khỏi phạm vi biển Azov

Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine cho biết họ đã tấn công 20 tàu của Nga ở biển Đen vào đêm 14-7, rạng sáng 15-7, đánh dấu sự mở rộng chiến dịch tấn công bằng thiết bị không người lái ra ngoài phạm vi biển Azov.

Thiết bị không người lái của Ukraine nhắm tấn công tàu Nga ở biển Đen ngày 15-7. Ảnh: Telegram

Chỉ huy USF Robert Madyar Brovdi cho biết, cuộc tấn công 20 tàu của Nga ở biển Đen được thực hiện như một phần của Chiến dịch MoLoChKa.

“Chiến dịch vẫn đang tiếp diễn: 20 tàu chở dầu đầu tiên đã bị tấn công trong đêm ngày 15-7”, ông Brovdi viết. Theo ông Brovdi, các mục tiêu bao gồm 17 tàu chở dầu, 2 tàu chở khí đốt và 1 tàu kéo.

Theo ông Brovdi, chiến dịch sử dụng phương tiện không người lái trên biển của Ukraine cũng đã tấn công thêm 11 tàu của Nga trên biển Azov, nâng tổng số tàu bị đánh trúng lên 116 chiếc trong vòng 9 ngày. Các mục tiêu mới nhất bao gồm 5 tàu chở dầu, 5 tàu hàng và 1 tàu lai dắt.

Theo phân tích của Kyiv Post, chiến dịch này nhằm mục đích phá vỡ hoạt động hậu cần hàng hải của Nga, hạn chế việc vận chuyển nhiên liệu đến bán đảo Crimea và làm suy yếu hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Moscow.

Iran dọa phong tỏa thêm tuyến vận chuyển năng lượng

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15-7 tuyên bố có thể phong tỏa thêm các tuyến hàng hải xuất khẩu năng lượng tại Trung Đông nhằm đáp trả các động thái của Mỹ ở eo biển Hormuz.

Iran đe dọa sẽ phong tỏa các tuyến đường xuất khẩu dầu khí từ khu vực Trung Đông nhằm đáp trả việc Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân. Ảnh: Stringer/Getty Images

"Hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt sẽ được chia sẻ cho tất cả các bên trong khu vực hoặc không dành cho bất kỳ ai", IRGC khẳng định.

Cùng ngày, IRGC cũng xác nhận đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Kuwait, Jordan và Bahrain, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi "sự tàn phá của Mỹ chấm dứt".

Giới quan sát nhận định Iran dường như đang muốn ám chỉ tới eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và là tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Ảrập Xêút. Nếu vậy, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đối mặt với cú sốc nguồn cung lớn nhất trong nhiều năm giữa lúc eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển khoảng 20% năng lượng trên toàn thế giới.

Rò rỉ hóa chất độc hại tại Bỉ, hơn 150 người nhập viện

Ngày 15-7, một vụ rò rỉ hóa chất nghiêm trọng đã xảy ra trên tàu container "Mia Summer II" đang neo đậu tại khu cảng Waasland (tỉnh Antwerp, Bỉ). Chất rò rỉ là hydrogen fluoride - một hợp chất có tính ăn mòn cao và đặc biệt nguy hiểm khi hít phải.

Kể từ lúc vụ rò rỉ được phát hiện vào khoảng 21h30 ngày 14-7 (theo giờ địa phương). 155 người đã phải nhập viện kiểm tra y tế. Hiện vẫn còn 28 người đang nằm viện theo dõi, trong đó 1 người phải điều trị tích cực. Các nạn nhân chủ yếu là công nhân cảng và thủy thủ đoàn, phần lớn mang quốc tịch Philippines, được cho là đã hít phải hơi hóa chất này.

Vụ rò rỉ hóa chất trên tàu container "Mia Summer II" khiến 155 người nhập viện. Ảnh: hln.be

Chính quyền địa phương cho biết bộ nhân sự trên tàu và trên cầu cảng đã được sơ tán ngay lập tức sau khi nhiều công nhân có biểu hiện khó chịu. Tuy nhiên, tình hình trên tàu phức tạp hơn khi một bồn chứa hóa chất được cho là đã bốc cháy, buộc mọi hoạt động trên cầu cảng phải đình chỉ.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt. Một kế hoạch can thiệp y tế khẩn cấp và kế hoạch ứng phó thảm họa cấp địa phương đồng thời được kích hoạt. Đến trưa 15-7, các kết quả đo đạc bên ngoài khu cảng Waasland đều cho kết quả âm tính, cho thấy nguy cơ đối với dân cư xung quanh tạm thời được kiểm soát.

Bangkok siết chặt quản lý cơ sở giải trí sau vụ cháy quán bar

Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan, sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên toàn thành phố, đồng thời đề xuất sửa đổi các quy định về phân vùng và tiêu chuẩn an toàn sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán Rong Beer Na Lad Phrao.

Phát biểu ngày 15-7, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết chính quyền thành phố đã thành lập ủy ban điều tra để rà soát những bất cập trong công tác quản lý, đồng thời xem xét điều chỉnh các quy định thuộc thẩm quyền của Bangkok.

Lực lượng cứu hỏa kiểm tra khu vực bên trong quán bar Na Lat Phrao. Ảnh: Bangkok Post

Qua rà soát ban đầu, cơ sở xảy ra hỏa hoạn được cấp phép hoạt động dưới hình thức nhà hàng thay vì cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, nên chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn đối với nhà hàng. Điều này khiến một số quy định về phòng cháy chữa cháy, trong đó có yêu cầu đối với vật liệu trang trí dễ cháy hoặc vật liệu cách âm, không được áp dụng.

Ông Chadchart cho biết chính quyền Bangkok đã chỉ đạo toàn bộ 50 quận tăng cường kiểm tra chủ động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, áp dụng tiêu chuẩn an toàn tương đương đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, kể cả những địa điểm được cấp phép dưới hình thức nhà hàng nhưng có hoạt động tương tự.

Thống đốc Bangkok cũng cho biết sẽ làm việc với Bộ Nội vụ để nghiên cứu điều chỉnh quy định về phân vùng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, đồng thời yêu cầu các quận lập danh sách những cơ sở có dấu hiệu hoạt động quá giờ, bán đồ uống có cồn ngoài thời gian cho phép hoặc vi phạm pháp luật để tăng cường giám sát và xử lý.