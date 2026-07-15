Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan, quân đội Mỹ kết thúc 5 giờ không kích

Hôm 14.7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan, trong khi quân đội Mỹ kết thúc 5 giờ tấn công vào các mục tiêu của Iran.

Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy vụ nổ tại căn cứ hải quân Bandar Abbas (Iran) sau khi trúng đòn tấn công của 3 xuồng không người lái cảm tử của Mỹ hôm 12.7

Sau khi Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan, IRGC khẳng định không muốn phóng tên lửa vào Jordan, và kêu gọi nước này dỡ bỏ các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ, theo Fars.

Cùng ngày, lực lượng vũ trang Jordan cho biết đã đánh chặn và bắn hạ 4 tên lửa xâm nhập không phận từ hướng Iran.

Trong khi đó, đến trưa nay (14.7 giờ Việt Nam), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chấm dứt đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Đợt tấn công kéo dài 5 giờ và đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp CENTCOM tấn công Iran kể từ khi hai bên hủy bỏ lệnh ngừng bắn và tố cáo đối phương vi phạm thỏa thuận.

Truyền thông Iran đưa tin một loạt các thành phố đã trúng đòn tấn công của Mỹ, khiến ít nhất 4 người bị thương và công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Trước đó, phát biểu trong chương trình "The Hugh Hewitt Show" hôm 13.7, Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ bị tấn công dữ dội trong 2 ngày tới.

Và trên mạng xã hội Truth Social hôm 13.7, chủ nhân Nhà Trắng nói Washington đang khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, và Mỹ sẽ yêu cầu "thu phí 20%" trên tổng giá trị hàng hóa đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran khẳng định Mỹ không có quyền quyết định tương lai của eo biển Hormuz. Còn trên X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran mới là lực lượng bảo vệ eo biển này. Ông cũng cho rằng mức 20% quá cao, và phía Iran thu phí hợp lý hơn.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hiệp Quốc phản đối áp đặt việc thu phí cho tàu bè đi qua eo biển, nhấn mạnh rằng không có cơ sở pháp lý để thu phí bắt buộc đối với hoạt động lưu thông hàng hải tại đây.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ công bố số liệu chính thức cho thấy số binh sĩ tử trận trong cuộc xung đột Iran đã tăng lên 14 người, với trường hợp gần đây nhất là vụ phi công hải quân Mỹ tử nạn trong vụ rơi trực thăng tại biển Ả Rập hồi đầu tháng 7.

Số binh sĩ Mỹ bị thương cũng vượt 400 người tính đến ngày 13.7. Đại úy Tim Hawkins, phát ngôn viên CENTCOM, cho biết đa số trường hợp bị chấn thương sọ não.

Theo Thụy Miên (TNO)