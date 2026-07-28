FAA yêu cầu kiểm tra ghế ngồi trên máy bay Boeing 737 MAX do khả năng lắp đặt sai

(GLO)- Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 27-7 ban hành chỉ thị yêu cầu kiểm tra, khắc phục tình trạng ghế hành khách có thể được lắp đặt không đúng quy cách trên 453 máy bay Boeing 737 MAX đăng ký tại Mỹ, nhằm phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp.

Một máy bay Boeing 737 MAX 9 của hãng Alaska Airlines (Mỹ). Ảnh: KirkXWB/Wikimedia

Theo FAA, phạm vi áp dụng của chỉ thị gồm các dòng Boeing 737 MAX 8, 737 MAX 9 và 737 MAX 8200. Do cơ quan này chỉ quản lý các máy bay đăng ký tại Mỹ nên quy định chỉ áp dụng đối với các hãng hàng không của nước này. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý hàng không tại nhiều quốc gia thường tham khảo và áp dụng các chỉ thị của FAA khi phù hợp.

FAA cho biết đã nhận được báo cáo về việc một số cụm ghế hành khách gắn trên đường ray có thể không được lắp đặt đúng kỹ thuật. Cụ thể, các chốt khóa chịu lực phía sau ghế có thể chưa được hạ xuống và gài đúng vào đường ray cố định.

Theo chỉ thị, các hãng hàng không phải tiến hành kiểm tra chi tiết các khớp nối giữa ghế và đường ray của từng cụm ghế ở cả hai bên máy bay để xác minh việc lắp đặt có đúng quy cách hay không, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục nếu phát hiện sai sót.

FAA cảnh báo, nếu ghế được lắp đặt không đúng, cụm ghế có thể bật khỏi đường ray khi chịu tải trọng lớn, gặp nhiễu động mạnh hoặc trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp. Tình trạng này có thể khiến hành khách và thành viên tổ bay bị thương, đồng thời làm chắn lối đi, cản trở và kéo dài thời gian sơ tán khi xảy ra sự cố.

Theo ước tính của FAA, mỗi máy bay có thể có tối đa 69 cụm ghế cần được kiểm tra. Việc kiểm tra mỗi cụm ghế mất khoảng một giờ làm việc và không cần thay thế linh kiện. Chi phí kiểm tra và chi phí lắp đặt lại nếu cần đều được ước tính khoảng 85 USD cho mỗi cụm ghế, đưa tổng chi phí đối với các hãng khai thác tại Mỹ lên khoảng 2,66 triệu USD.

Về phía Boeing, người phát ngôn của hãng cho biết doanh nghiệp đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật cho các hãng khai thác liên quan đến vấn đề này từ tháng 12-2025 và ủng hộ việc FAA đưa hướng dẫn đó trở thành yêu cầu bắt buộc. Boeing cũng thông báo với FAA rằng một phần hoặc toàn bộ chi phí khắc phục có thể được chi trả theo chính sách bảo hành của hãng.

Chỉ thị mới được ban hành trong bối cảnh Boeing tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng sản xuất sau hàng loạt vấn đề về an toàn trong những năm gần đây.