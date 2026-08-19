Tin thế giới sáng 19-8: UAE cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran

(GLO)- UAE cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran; 6 người tại Gaza thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi bầu cử thời chiến; Nga bắn hạ số lượng kỷ lục UAV Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-8.

UAE cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran

Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã đình chỉ mọi hoạt động trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran sau khi phát hiện 2 tên lửa đạn đạo của Tehran nhắm vào nước này.

Hãng tin WANA dẫn lời Giám đốc truyền thông chiến lược của Bộ Ngoại giao UAE cho biết việc đình chỉ diễn ra cho tới khi có thông báo mới.

UAE cáo buộc tên lửa Iran nhắm vào nước này. Ảnh: WANA

Tuy nhiên, động thái này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng UAE và Cơ quan Quản lý khẩn cấp, khủng hoảng và thảm họa quốc gia (NCEMA) thông báo đã phát hiện 2 tên lửa đạn đạo của Iran dường như nhằm vào hoạt động hàng hải.

Quân đội UAE cho biết một quả rơi trong vùng lãnh hải của nước này, trong khi quả thứ hai rơi ở bên ngoài. Ngay sau khi quân đội đưa ra đánh giá đối với vụ tấn công được cho đã xảy ra, Bộ Ngoại giao UAE thông báo tạm dừng mọi hoạt động thương mại và giao dịch với Iran vì vụ việc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bày tỏ sự tiếc nuối trước những cáo buộc, cho rằng động thái của UAE là hành vi vi phạm nguyên tắc láng giềng tốt đẹp và cản trở các nỗ lực đang diễn ra nhằm xây dựng lòng tin trong khu vực, đồng thời ngăn chặn tình trạng bất ổn an ninh leo thang.

6 người tại Gaza thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel

Ngày 18-8, một cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 6 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, một ngày sau khi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - Jared Kushner kết thúc chuyến thăm Trung Đông nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza.

Cuộc không kích hôm 18-8 của Israel đã khiến ít nhất 6 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Ảnh minh họa: Reuters

Máy bay Israel đã bắn 2 tên lửa vào một quán cà phê bên trong cảng cá ở phía Tây thành phố Gaza, khiến 6 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Quân đội Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một số chỉ huy Hamas.

Hamas đã lên án cuộc tấn công là “sự coi thường trắng trợn của Israel đối với tất cả các lời kêu gọi ngừng bắn từ các bên trung gian và các quốc gia bảo đảm, bao gồm cả lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump”.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi bầu cử thời chiến

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov kêu gọi tiến hành bầu cử giữa lúc xung đột thay vì “để Nga quyết định thời điểm người dân Ukraine bầu chọn chính phủ”.

Trong một thông điệp video ngày 18-8, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov nhấn mạnh Ukraine cần một "cơ chế pháp lý, an toàn và thực tế" để tổ chức bầu cử trong điều kiện chiến sự kéo dài, đồng thời bảo đảm quyền cử tri cho quân nhân, công dân Ukraine ở nước ngoài và người dân tại các khu vực tiền tuyến.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Reuters

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov cũng kêu gọi nâng cao trách nhiệm giải trình của chính phủ. Ông cho rằng các quan chức được giao quyền lực, ngân sách công hoặc vị trí trong bộ máy phải có nghĩa vụ chứng minh kết quả và giải trình các quyết định của mình trước công chúng.

Theo ông, việc sử dụng sai ngân sách quốc phòng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực chiến đấu của Ukraine khi tước đi của binh sĩ các trang thiết bị như máy bay không người lái (UAV), đạn dược, hệ thống tác chiến điện tử, xe quân sự và các khí tài khác.

Phát biểu của ông Fedorov được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cử Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara chính thức đảm nhận vị trí Bộ trưởng này. Đề cử này vẫn cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Nga bắn hạ số lượng kỷ lục UAV Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18-8 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 1.671 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Theo Moscow, đây là mức cao kỷ lục.

Nga tuyên bố lập kỷ lục về số UAV Ukraine bắn hạ được. Ảnh: Anadolu

Đêm 17-8, thủ đô Moscow của Nga và các khu vực lân cận đã hứng chịu cuộc tấn công lớn nhất của các UAV Ukraine trong 2 năm qua. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thống kê từ tối 17-8 đến 5h sáng 18-8 có 620 UAV lao về Moscow và ít nhất 180 chiếc đã bị bắn hạ.

Ngoài ra, Nga khẳng định đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Krasnopodillya và Orikhuvatka tại tỉnh Donetsk, đồng thời tấn công các trung tâm hậu cần, cơ sở nhiên liệu, năng lượng và hạ tầng giao thông các lực lượng Ukraine đang sử dụng.

Theo Moscow, các cuộc tập kích còn nhằm vào cơ sở lắp ráp, kho chứa UAV và linh kiện cũng như những địa điểm triển khai tạm thời của binh sĩ Ukraine và nhân sự nước ngoài tại 148 vị trí.

Riêng trong tối 17-8, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các UAV tấn công của nước này đã đánh trúng các bồn chứa nhiên liệu dành cho quân Ukraine tại cảng Odessa.

Mỹ trừng phạt Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18-8 cho biết, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế và một luật sư xét xử cấp cao của tòa, trong bước leo thang mới nhất của chính Mỹ nhằm vào Toà án có trụ sở tại La Haye (Hà Lan).

Chủ tịch ICC Tomoko Akane. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với bà Tomoko Akane, thẩm phán người Nhật Bản kiêm Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế và ông Abdoulaye Seye, luật sư bào chữa cấp cao người Senegal.

Năm ngoái, Mỹ đã áp đặt trừng phạt có mục tiêu đối với một số quan chức ICC sau khi tòa ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, cũng như liên quan cuộc điều tra trước đây về quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Các lệnh trừng phạt mới sẽ đóng băng mọi tài sản mà những cá nhân bị nhắm tới có thể sở hữu tại Mỹ, đồng thời về cơ bản cắt họ khỏi hệ thống tài chính Mỹ, nơi hầu hết các ngân hàng hoạt động quốc tế đều có quan hệ giao dịch.

Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành một giấy phép chung cho phép chấm dứt các giao dịch liên quan đến bà Akane đến ngày 17-9.