Trung Quốc xử lý hai tướng cấp cao, loại bỏ nguy cơ chính trị đối với Đảng và quân đội

(GLO)- Báo Quân Giải phóng, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cho rằng việc xử lý hai cựu quan chức quân sự cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã loại bỏ một nguy cơ chính trị lớn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và quân đội nước này.

Trong xã luận đăng trên trang nhất ngày 23-9, báo Quân Giải phóng đánh giá việc điều tra và xử lý hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là một bước quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật và sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Truyền thông quân đội Trung Quốc nhấn mạnh xử lý những trường hợp vi phạm như ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập là điều kiện để quân đội trở nên vững mạnh hơn. Ảnh: CCTV, Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Báo Quân Giải phóng cho rằng, việc xử lý hai cựu quan chức cấp cao cho thấy lập trường của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, với yêu cầu không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Việc này góp phần củng cố tổ chức, kỷ luật và công tác xây dựng quân đội về chính trị.

Các sai phạm của hai ông đã tác động đến nền tảng chính trị và tư tưởng trong quân đội, ảnh hưởng đến công tác xây dựng quân đội về chính trị và việc xây dựng lực lượng. Vì vậy, việc xử lý được xác định là đã loại bỏ một nguy cơ chính trị lớn đối với Đảng và quân đội Trung Quốc.

Trước đó, ngày 21-9, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xem xét và thông qua các báo cáo về kết quả điều tra và phương án xử lý đối với hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Hai ông bị khai trừ khỏi Đảng, tước quân tịch và các cáo buộc có dấu hiệu phạm tội được chuyển sang cơ quan kiểm sát quân sự để xem xét, truy tố theo pháp luật.

Ông Trương Hựu Hiệp từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên Quân ủy Trung ương và từng giữ chức Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

Kết quả điều tra cho thấy, hai ông vi phạm nghiêm trọng các quy định về kỷ luật chính trị, tổ chức, liêm chính, công tác và đời sống; không trung thành với Đảng, hình thành các nhóm, phe phái; lợi dụng chức vụ để hỗ trợ người khác thăng tiến; nhận những khoản tiền lớn và quà tặng trái quy định; đồng thời không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác quản lý Đảng.

Các cơ quan Trung Quốc đánh giá số tiền liên quan đặc biệt lớn, tính chất vụ việc nghiêm trọng và gây ảnh hưởng tiêu cực.

Cuộc điều tra đối với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập được công bố từ tháng 1-2026. Đến cuối tháng 8, cả hai bị loại khỏi Quân ủy Trung ương.

Hai trường hợp này là một phần trong chiến dịch kỷ luật và chống tham nhũng được triển khai từ năm 2012, trong đó nhiều quan chức quân sự cấp cao đã bị điều tra hoặc xử lý.