Italy: Phát hiện “kho tiền mặt” bí mật trong căn hộ của băng đảng mafia

(GLO)- Cảnh sát Italy thu giữ hơn 3,2 triệu euro (khoảng 3,6 triệu USD) tiền mặt được cất giấu trong một căn hộ ở Caivano, gần Naples, trong chiến dịch truy quét một tổ chức tội phạm bị cáo buộc liên quan đến băng mafia Camorra.

Theo hãng thông tấn Italy ANSA, số tiền mặt được phát hiện gồm các cọc tiền mệnh giá 50 euro được bọc nylon, xếp thành từng bó và giấu bên trong những khoảng rỗng được tạo ra trong tường.

Ngoài ra, một số tiền cùng các tài sản giá trị khác được cất trong những ngăn bí mật của căn hộ.

Một phần tang vật được tìm thấy bên trong đồ nội thất ở địa chỉ tại Caivano. Ảnh: Cảnh sát Naples

Để lấy tiền, các điều tra viên phải đập phá những phần tường nơi tiền được giấu. Sau đó, số tiền được đưa ra ngoài bằng các xô nhựa.

Cảnh sát cũng phát hiện 11 đồng hồ hạng sang, trong đó có nhiều mẫu Rolex, với tổng giá trị ước tính hơn 127.000 euro.

Cuộc khám xét nằm trong chiến dịch điều tra theo lệnh của thẩm phán Tòa án Naples, trên cơ sở đề nghị của cơ quan công tố chống mafia Naples.

Tổng cộng 34 người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, gồm 23 người bị tạm giam và 11 người bị quản thúc tại nhà.

Những người này bị cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm có vũ trang, buôn bán và tàng trữ ma túy, cùng hành vi tống tiền. Các cáo buộc có tình tiết tăng nặng liên quan phương thức hoạt động kiểu mafia.

ANSA cho biết cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2021 đến tháng 7-2025. Từ các kết quả điều tra, cảnh sát xác định được địa điểm cất giấu tiền và tiến hành khám xét căn hộ liên quan đến 1 nhân vật được cho là giữ vai trò quan trọng trong nhóm.