Hàn Quốc khôi phục chương trình nghĩa vụ quân sự thay thế cho nhân tài AI

(GLO)- Từ năm 2027, Hàn Quốc sẽ khôi phục chương trình cho phép các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) tại các tập đoàn lớn thực hiện nghĩa vụ quân sự thông qua hoạt động nghiên cứu, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2013.

Theo dữ liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc cung cấp ngày 20-9, 4 doanh nghiệp, gồm LG Electronics, Samsung Electronics, Samsung Medison và HD Hyundai Robotics, đã được đề xuất tham gia chương trình.

Tổng cộng 81 vị trí tại 9 viện nghiên cứu thuộc các doanh nghiệp này đã được đăng ký.

Trong khi đó, mỗi năm Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc dành 120 vị trí cho các viện nghiên cứu thuộc tập đoàn lớn trong giai đoạn 2027-2029.

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc. Ảnh: News1

Chương trình này cho phép những người tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ các ngành khoa học và kỹ thuật thực hiện nghĩa vụ quân sự bằng cách làm việc 3 năm tại các cơ sở nghiên cứu được chỉ định, thay vì phục vụ trong quân đội.

Chương trình vẫn được duy trì tại các trường đại học, viện nghiên cứu công lập và doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng việc phân bổ nhân lực cho các tập đoàn lớn đã dừng từ năm 2013.

Theo quy định mới, chương trình khôi phục dành riêng cho lĩnh vực AI, với tổng cộng 240 vị trí dành cho nhân lực AI trình độ thạc sĩ được phân bổ mỗi năm từ 2027,

Các tập đoàn muốn tham gia phải đáp ứng 3 điều kiện chính: Dành ít nhất 5% doanh thu cho nghiên cứu và phát triển (R&D), hoạt động trong lĩnh vực không cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp vừa và nhỏ và chứng minh được kết quả R&D bằng các tiêu chí khách quan.

Việc mở lại chương trình được triển khai trong thời hạn 3 năm, từ 2027 đến 2029.

Chính sách này nhằm tạo thêm lựa chọn cho các nhà nghiên cứu trẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không phải gián đoạn quá trình nghiên cứu chuyên môn.