Hàn Quốc thông qua dự thảo luật đặc biệt hỗ trợ ngành chip bán dẫn

(GLO)- Quốc hội Hàn Quốc vừa chính thức thông qua dự thảo Luật đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh và hỗ trợ ngành công nghiệp chip bán dẫn.

Theo Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc, việc ban hành luật mới là hành động cấp thiết để tăng cường sức mạnh cho toàn bộ chuỗi cung ứng chip bán dẫn nội địa, đảm bảo ngành này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, lâu dài và có hệ thống từ Nhà nước.

Điểm đáng chú ý là Luật đặc biệt cho phép thành lập "Ủy ban đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chip bán dẫn" trực tiếp dưới quyền Tổng thống; hỗ trợ các chính sách về chip bán dẫn, hiện đang bị phân tán theo từng dự án và ngân sách riêng lẻ.

Chip bán dẫn là ngành xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Ảnh minh họa: BPNTĐ

Để vận hành Ủy ban đặc biệt, Bộ Công nghiệp và thương mại sẽ lập ra "Nhóm hỗ trợ tăng trưởng đổi mới chip bán dẫn"; đồng thời, mở 1 tài khoản kế toán đặc biệt kỳ hạn 10 năm để hỗ trợ thường xuyên cho ngành công nghiệp này.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xây dựng "Kế hoạch cơ bản về tăng cường năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chip bán dẫn" 5 năm một lần do Ủy ban đặc biệt thẩm định; chỉ định các "cụm công nghiệp chip bán dẫn" cân nhắc tới sự phát triển cân bằng khu vực.

Chính phủ và chính quyền địa phương có thể ưu tiên hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí lắp đặt hạ tầng thiết yếu như: điện, nước, xử lý nước thải và đường bộ cần thiết cho việc vận hành các cụm công nghiệp này.

Luật mới cũng nhấn mạnh nguyên tắc phát triển cân bằng giữa các vùng miền thông qua việc chỉ định các “cụm công nghiệp chip bán dẫn” phù hợp với tiềm năng, đặc thù của từng khu vực, tránh tình trạng phát triển dàn trải hoặc lệ thuộc vào các “đầu tàu” truyền thống.

Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan nhấn mạnh, chip bán dẫn vừa là ngành xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, vừa là một tài sản chiến lược quyết định an ninh, kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật đặc biệt về ngành chip cũng cho thấy quyết tâm của quốc gia này trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về sản xuất bán dẫn ngày càng khốc liệt, khi nhiều nước đang đầu tư mạnh để phát triển chuỗi cung ứng nội địa, giảm phụ thuộc vào các thị trường lớn.

Bằng khuôn khổ pháp lý mới, Hàn Quốc hướng đến việc bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình trên thị trường chip nhớ, đồng thời từng bước phát triển năng lực ở các phân khúc bán dẫn khác, từ thiết kế, đóng gói cho đến các loại chip logic công nghệ cao.