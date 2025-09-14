Bứt phá với bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đây là chiến lược phát triển mới được nhiều chuyên gia đánh giá là táo bạo.

Chuẩn bị nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Gia Lai đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm mới về công nghiệp công nghệ thông tin và công nghệ cao của khu vực. Do đó, thời gian qua, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và dữ liệu lớn. Mới nhất, UBND tỉnh vừa đề xuất Thủ tướng chấp thuận chủ trương đưa Trường ĐH Quy Nhơn vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở thuộc Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2025 - 2027 để triển khai thực hiện.

Hiện, Trường ĐH Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có thế mạnh và kinh nghiệm trong đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, trong đó có ngành vi mạch - bán dẫn.

FPT Software Quy Nhơn có gần 700 kỹ sư, chuyên gia công nghệ đang làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Theo đề án phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu đào tạo trên 2.100 kỹ sư thiết kế vi mạch và bán dẫn, 380 kỹ sư thực hành và tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho khoảng 2.500 lượt học viên. Vì vậy, địa phương xác định việc đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm bán dẫn cấp cơ sở dùng chung đặt tại Trường ĐH Quy Nhơn là giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Ở một diễn biến liên quan, vừa qua, Sở KH&CN, Trường ĐH Quy Nhơn và Công ty TORmem (Hoa Kỳ) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn, AI. Theo thỏa thuận, TORmem tập trung hỗ trợ, tư vấn cho trường đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển.

Đồng thời, DN này còn tư vấn, triển khai chương trình đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ về bán dẫn và AI, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương; triển khai các giải pháp hạ tầng AI và điện toán đám mây tập trung bộ nhớ của TORmem…

Tận dụng trợ lực từ doanh nghiệp

Việc Gia Lai lựa chọn ngành bán dẫn - AI - an ninh an toàn mạng làm trọng điểm phát triển là có cơ sở, khi địa phương có nền móng phát triển công nghệ với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Trung tâm thung lũng sáng tạo với sự hiện diện của FPT Software, TMA Solution...

Trong đó, FPT Software Quy Nhơn có gần 700 kỹ sư, chuyên gia công nghệ đang làm việc, dự kiến đến năm 2027, sẽ là 2.000 người và đến giai đoạn 2035 - 2040 là hơn 20.000 kỹ sư. Các mảng mà đơn vị đang tập trung phát triển, gồm: AI, khoa học dữ liệu, robotics, chatbot, đào tạo nhân lực AI và quản trị dự án cho các chi nhánh FPT toàn quốc.

Ông Vũ Văn Đông, Giám đốc FPT Software Quy Nhơn, nhìn nhận, mục tiêu mà Gia Lai đang hướng tới được xem là táo bạo nhưng không viển vông. Với chiến lược đúng và thực thi nghiêm túc, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành trung tâm AI - đào tạo công nghệ cao tại miền Trung trước năm 2030. Cùng với việc đẩy mạnh thu hút FDI trong ngành bán dẫn, mục tiêu trở thành “Thung lũng silicon vùng duyên hải” là khả thi về dài hạn và phù hợp với xu hướng toàn cầu.

“FPT đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn “biến Quy Nhơn thành Silicon Valley của miền Trung và khu vực”, đồng thời, tạo động lực để Gia Lai vươn lên thành trung tâm công nghệ cao tầm quốc gia vào 2030”, ông Đông thông tin thêm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng AI, công nghệ 4.0 và công nghiệp bán dẫn, coi đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Hiện, nhiều trung tâm công nghệ, nghiên cứu và đào tạo lớn đã hình thành trên địa bàn, như: Công viên sáng tạo TMA Solutions; FPT Software và Phân hiệu ĐH FPT Gia Lai tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Gia Lai; Tổ hợp nghiên cứu - đào tạo tại Khu đô thị khoa học Quy Hòa; Trung tâm AI tại Khu đô thị Long Vân.

“Những dự án này đang tạo hạt nhân cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, AI và bán dẫn, đưa Gia Lai trở thành cực tăng trưởng mới về KHCN của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước”, ông Tuấn nhấn mạnh.