Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn:

Hợp tác với TORmem sẽ đưa Gia Lai tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 19-8, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Nguyễn An Thạo-Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TORmem (Hoa Kỳ) về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn An Thạo bày tỏ mong muốn hợp tác với tỉnh trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

ngay-198-lam-viec-nha-dau-tu.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

TORmem đánh giá cao tiềm năng của Gia Lai khi địa phương đang tập trung phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, công nghiệp điện tử và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Công ty cũng nghiên cứu khả năng xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển ngay tại Gia Lai, coi đây là điểm kết nối quan trọng để thâm nhập thị trường Việt Nam và mở rộng ra khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Gia Lai đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm mới về công nghiệp thông tin và công nghệ cao trong khu vực. Hiện tỉnh ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và dữ liệu lớn. Đồng thời, tỉnh chú trọng hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng, trước mắt, TORmem phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn triển khai chương trình đào tạo nhân lực về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài cho cả 2 bên trong thời gian tới.

Gia Lai đặt mục tiêu trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh xác định đến năm 2030 có 4 đề án trọng tâm gồm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; đảm bảo an toàn-an ninh mạng; đào tạo nguồn nhân lực liên quan, phát triển giáo dục STEM và xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung.

Việc xúc tiến hợp tác với TORmem sẽ mở ra cơ hội lớn, đưa tỉnh từng bước tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; đồng thời, khẳng định vị thế tiên phong của Gia Lai trong phát triển công nghiệp công nghệ cao ở khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn thông qua ông Nguyễn An Thạo kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những người con quê hương đang làm việc, học tập ở nước ngoài trở về đầu tư, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Gia Lai cũng cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, coi đây là một trong những động lực phát triển đột phá của tỉnh trong thời gian tới.

null