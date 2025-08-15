Danh mục
Gia Lai: Ký kết hợp tác triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến

PHÚ HÒA
(GLO)-  Chiều 15-8, tại phường Quy Nhơn, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cùng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) các chi nhánh Bình Định, Gia Lai, Đông Gia Lai đã ký kết hợp tác triển khai mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung ký kết, 2 bên triển khai mô hình hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các điểm giao dịch và chi nhánh của Agribank trên địa bàn tỉnh; tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến, góp phần cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

ky-ket.jpg
Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh ký kết hợp tác triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Bình Dương

Bên cạnh đó, 2 bên còn phối hợp xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông, phổ cập kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến cũng như các kỹ năng số khác cho các cá nhân và tổ chức thông qua mô hình.

Mô hình điểm “Đại lý dịch vụ công trực tuyến” được hình thành nhằm mang đến cho người dân một kênh tiếp cận mới, tiện lợi và hiệu quả đối với các dịch vụ công được cung cấp theo phương thức trực tuyến, không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước.

Nội dung ký kết giữa 2 bên cũng đề ra các mục tiêu trong thời gian tới như: hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình; mở rộng mạng lưới điểm hỗ trợ, đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả.

Sau 1 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai đã ghi dấu mốc quan trọng khi đạt vị trí thứ 6/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong bảng xếp hạng chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

