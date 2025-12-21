Xã Ân Tường tổ chức ngày hội Chuyển đổi số, phát động phong trào xây dựng “Gia đình số”

(GLO)- Ngày 21-12, tại Trường THPT Trần Quang Diệu, Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Ân Tường tổ chức ngày hội Chuyển đổi số và phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Gia đình số” trên địa bàn xã.

Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức hoạt động này, góp phần đưa chuyển đổi số lan tỏa từ cơ sở, từ từng gia đình.

Đa dạng hoạt động tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, ông Thái Danh Hân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 xã Ân Tường - nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là xu thế mà đã trở thành điều kiện sống còn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, địa phương.

Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ân Tường hướng dẫn học sinh thao tác nộp hồ sơ công trực tiếp. Ảnh: Thảo Khuy

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, cùng quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên số.

Quán triệt tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ân Tường đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, đề án triển khai với quan điểm xuyên suốt: Chuyển đổi số phải bắt đầu từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và cũng là mục tiêu của quá trình chuyển đổi số.

Ông Thái Danh Hân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết ngày hội Chuyển đổi số là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của chuyển đổi số. Ảnh: Thảo Khuy

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ân Tường, ngày hội Chuyển đổi số là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của chuyển đổi số, đồng thời chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể thông qua việc sử dụng các nền tảng số như VNeID trong xác thực danh tính, giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ số trong giáo dục, y tế, an sinh xã hội, sản xuất, tiêu dùng không tiền mặt, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Được tổ chức với quy mô bài bản, nội dung phong phú, mang tính trải nghiệm và tương tác cao, ngày hội không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền mà còn tạo sự kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân.

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng đã thu hút đông đảo người dân và học sinh tham gia tìm hiểu, thực hành nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký căn cước công dân và tiếp cận các tiện ích số phục vụ đời sống hằng ngày.

Học sinh Trường THPT Trần Quang Diệu hào hứng tham gia trả lời câu hỏi về chuyển đổi số. Ảnh: Thảo Khuy

Em Huỳnh Bảo Trâm - học sinh lớp 12A1 - chia sẻ: "Thông qua các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội, em được tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, đặc biệt là VNeID và dịch vụ công trực tuyến. Những kiến thức này giúp em chủ động hơn trong học tập và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho giai đoạn học tập, làm việc sau khi tốt nghiệp".

Lan tỏa phong trào “Gia đình số”

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, việc đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, bắt đầu từ từng gia đình được xem là hướng đi căn cơ và bền vững.

Tại xã Ân Tường, phong trào xây dựng mô hình “Gia đình số” được xác định là giải pháp nền tảng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số từ cơ sở.

Ông Vũ Thành Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Tường phát động thi đua thực hiện phong trào xây dựng mô hình “Gia đình số”. Ảnh: Thảo Khuy

Phát biểu tại ngày hội, ông Vũ Thành Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ân Tường - nhấn mạnh: Việc xây dựng “Gia đình số” không chỉ giúp người dân tiếp cận hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mà còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong học tập, chăm sóc sức khỏe, quản lý tài chính, tiêu dùng và nuôi dạy con cái, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống và hình thành nếp sống số văn minh, hiện đại.

Gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương tại Ngày hội. Ảnh: Thảo Khuy

Phong trào “Gia đình số” của xã Ân Tường đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể. Theo đó, toàn xã phấn đấu có 90% hộ gia đình có ít nhất một người biết thao tác nộp hồ sơ trực tuyến; 100% thôn triển khai tuyên truyền, xây dựng mô hình “Gia đình số”; tăng mạnh tỷ lệ hồ sơ trực tuyến do người dân tự thực hiện.

Đến hết năm 2026, xã phấn đấu 98% hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên và trên 95% hộ gia đình có đoàn viên, học sinh từ lớp 8 trở lên đạt tiêu chí và được công nhận “Gia đình số”.

Đại biểu, người dân tham quan, trải nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua mã QR in trên bao bì tại gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương. Ảnh: Thảo Khuy