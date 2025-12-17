Ra mắt mô hình “Gia đình văn hóa số” tại phường An Nhơn Bắc

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số” tại phường An Nhơn Bắc. Ảnh: P.L

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, lãnh đạo phường An Nhơn Bắc cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và đại diện các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

Tại chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao quyết định thành lập mô hình “Gia đình văn hóa số” tổ dân phố Trung Lý (phường An Nhơn Bắc) gồm 50 thành viên. Ban Chủ nhiệm mô hình gồm 3 người, do ông Đồng Quốc Tuấn - Tổ trưởng tổ dân phố Trung Lý làm Chủ nhiệm.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ban hành quy chế hoạt động của mô hình. Mô hình “Gia đình văn hóa số” là nơi kết nối các hộ gia đình, cán bộ văn hóa, đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng. Đây cũng là kênh thông tin chính thức để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng số, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nội dung xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo phường An Nhơn Bắc tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm mô hình “Gia đình văn hóa số”. Ảnh: P.L

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên cùng các hộ gia đình được hướng dẫn về ứng dụng công nghệ trong tra cứu thông tin về gia đình, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc gia đình trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số của các thành viên trong gia đình.

Các hộ gia đình tham gia mô hình “Gia đình văn hóa số” được hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ số. Ảnh: P.L

Mô hình là cơ sở thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện tiêu chí, nội dung và phương pháp triển khai trên phạm vi toàn tỉnh trong các năm tiếp theo.