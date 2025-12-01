Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Gia đình

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐINH YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Những nỗ lực này giúp gắn kết các thế hệ, giữ gìn giá trị truyền thống gia đình và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Theo bà Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, sau hợp nhất, tỉnh đã thống nhất các chương trình hành động theo hướng phù hợp với tình hình mới.

Sở ban hành kế hoạch xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2025-2030, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hài hòa với lối sống văn minh ở các đô thị vùng biển, đồng bằng và miền núi.

van-hoa-gia-dinh.jpg
Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) với tác phẩm “Bếp lửa hồng bừng sáng buôn làng” đạt giải nhất Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình. Ảnh: Đ.Y

Từ đầu năm 2025, Sở cũng đã triển khai nhiều văn bản liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ); hướng dẫn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã ban hành nhiều kế hoạch và tổ chức các hoạt động phong trào.

Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng-chống BLGĐ, gồm 2 nội dung thi viết và thi vẽ. Sau 3 tháng triển khai (từ ngày 1-3 đến 30-5), Ban tổ chức đã nhận được 550 bài viết và gần 90 tranh của các cá nhân, đơn vị, địa phương. Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức trao 43 giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh đó, ngành văn hóa phối hợp với Công an tỉnh triển khai các biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi BLGĐ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị hại. Toàn tỉnh đã xây dựng trên 1.400 “địa chỉ tin cậy”, góp phần giảm rủi ro và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Công tác tuyên truyền văn hóa gia đình được triển khai linh hoạt theo địa bàn. Ở các xã phía Tây tỉnh, nội dung được truyền đạt qua loa truyền thanh và các buổi họp thôn, làng. Tại các xã phía Đông, các CLB gia đình trẻ và mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Khu dân cư văn minh” phát huy hiệu quả rõ rệt.

xay-dung-cong-dong.jpg
Các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao xã Bình Khê hoạt động rất hiệu quả. Ảnh: Đ.Y

Ông Nguyễn Thành Nhân-Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Bình Khê-cho hay: “Sự giao thoa văn hóa sau sáp nhập đã tạo điều kiện để nhiều hoạt động mới lan tỏa. Tiêu biểu là thành lập các CLB thể dục thể thao, tổ chức Hội thi “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, Ngày hội văn hóa gia đình (28-6) và Ngày hội Đại đoàn kết ở tất cả thôn, làng, tổ dân phố, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia”.

Từ tháng 7-2025 đến nay, lực lượng phụ trách công tác gia đình cấp xã đã được bồi dưỡng, cập nhật quy trình mới theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi.

Toàn tỉnh thành lập thêm nhiều “địa chỉ tin cậy” tại các xã, phường, nhất là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, các vụ việc liên quan đến BLGĐ được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Các lớp tập huấn cho thanh niên, phụ nữ, già làng, người uy tín được tổ chức thường xuyên, tập trung vào kỹ năng ứng xử trong gia đình, giáo dục con bằng tình thương và kỷ luật tích cực, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bà Lê Thị Thu Hương cho biết thêm: Đây là năm đầu triển khai chương trình phát triển văn hóa gia đình, đặc biệt sau sáp nhập, việc thống nhất quản lý và tận dụng thế mạnh từng vùng đã nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

“Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền về gia đình văn hóa, nhân rộng mô hình “gia đình số”, “khu dân cư số”, phát triển tổ hòa giải chuyên trách tại cơ sở và đầu tư thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng nền tảng văn hóa gia đình bền vững, nhân văn, tiến bộ trong giai đoạn mới”-bà Hương nhấn mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

Gia đình

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

Sống trẻ

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Cha mẹ hãy thực sự là người thầy đầu tiên của con, dạy cho trẻ những thói quen tốt. Ảnh: MINH HUỆ

Nền tảng của giáo dục gia đình

Gia đình

(GLO)- Người xưa có câu “Mẹ dạy thì con khéo, cha dạy thì con khôn”, ngụ ý thể hiện tầm quan trọng của những người làm cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Có lẽ, tất cả chúng ta đều phải thừa nhận rằng, gia đình là nền tảng tiên quyết, góp phần hình thành tính cách và nhân cách của một con người.

null