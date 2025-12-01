Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng.

Những nỗ lực này giúp gắn kết các thế hệ, giữ gìn giá trị truyền thống gia đình và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Theo bà Lê Thị Thu Hương-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, sau hợp nhất, tỉnh đã thống nhất các chương trình hành động theo hướng phù hợp với tình hình mới.

Sở ban hành kế hoạch xây dựng gia đình văn hóa giai đoạn 2025-2030, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hài hòa với lối sống văn minh ở các đô thị vùng biển, đồng bằng và miền núi.

Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) với tác phẩm “Bếp lửa hồng bừng sáng buôn làng” đạt giải nhất Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình. Ảnh: Đ.Y

Từ đầu năm 2025, Sở cũng đã triển khai nhiều văn bản liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ); hướng dẫn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã ban hành nhiều kế hoạch và tổ chức các hoạt động phong trào.

Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng-chống BLGĐ, gồm 2 nội dung thi viết và thi vẽ. Sau 3 tháng triển khai (từ ngày 1-3 đến 30-5), Ban tổ chức đã nhận được 550 bài viết và gần 90 tranh của các cá nhân, đơn vị, địa phương. Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức trao 43 giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh đó, ngành văn hóa phối hợp với Công an tỉnh triển khai các biện pháp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi BLGĐ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị hại. Toàn tỉnh đã xây dựng trên 1.400 “địa chỉ tin cậy”, góp phần giảm rủi ro và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Công tác tuyên truyền văn hóa gia đình được triển khai linh hoạt theo địa bàn. Ở các xã phía Tây tỉnh, nội dung được truyền đạt qua loa truyền thanh và các buổi họp thôn, làng. Tại các xã phía Đông, các CLB gia đình trẻ và mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch”, “Khu dân cư văn minh” phát huy hiệu quả rõ rệt.

Các câu lạc bộ văn hóa, thể dục thể thao xã Bình Khê hoạt động rất hiệu quả. Ảnh: Đ.Y

Ông Nguyễn Thành Nhân-Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Bình Khê-cho hay: “Sự giao thoa văn hóa sau sáp nhập đã tạo điều kiện để nhiều hoạt động mới lan tỏa. Tiêu biểu là thành lập các CLB thể dục thể thao, tổ chức Hội thi “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, Ngày hội văn hóa gia đình (28-6) và Ngày hội Đại đoàn kết ở tất cả thôn, làng, tổ dân phố, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia”.

Từ tháng 7-2025 đến nay, lực lượng phụ trách công tác gia đình cấp xã đã được bồi dưỡng, cập nhật quy trình mới theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi.

Toàn tỉnh thành lập thêm nhiều “địa chỉ tin cậy” tại các xã, phường, nhất là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, các vụ việc liên quan đến BLGĐ được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Các lớp tập huấn cho thanh niên, phụ nữ, già làng, người uy tín được tổ chức thường xuyên, tập trung vào kỹ năng ứng xử trong gia đình, giáo dục con bằng tình thương và kỷ luật tích cực, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bà Lê Thị Thu Hương cho biết thêm: Đây là năm đầu triển khai chương trình phát triển văn hóa gia đình, đặc biệt sau sáp nhập, việc thống nhất quản lý và tận dụng thế mạnh từng vùng đã nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

“Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền về gia đình văn hóa, nhân rộng mô hình “gia đình số”, “khu dân cư số”, phát triển tổ hòa giải chuyên trách tại cơ sở và đầu tư thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Đây là bước đi quan trọng để xây dựng nền tảng văn hóa gia đình bền vững, nhân văn, tiến bộ trong giai đoạn mới”-bà Hương nhấn mạnh.