(GLO)- Từ ngày 15-11 đến 15-12, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới được triển khai trên toàn tỉnh với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong kỷ nguyên số”.

Đây được xem là lời nhắc nhở về nhu cầu đảm bảo an toàn số cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh môi trường mạng phát triển nhanh, kéo theo nhiều nguy cơ mới.

Cơ hội đi kèm thách thức

Theo bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, chuyển đổi số đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho phụ nữ và trẻ em trong tiếp cận tri thức, dịch vụ công và tìm kiếm việc làm.

Phụ nữ Câu lạc bộ khiêu vũ xã Bình Khê. Ảnh: Đ.Y

“Nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã biết sử dụng điện thoại thông minh để bán hàng trực tuyến, học kỹ năng qua mạng hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, mặt trái của môi trường số ngày càng bộc lộ rõ: Bạo lực mạng, quấy rối trực tuyến, xâm hại trẻ em, phân biệt đối xử hay nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân. Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số không chỉ là tạo cơ hội như nhau, mà còn phải đảm bảo an toàn số cho phụ nữ và trẻ em”-bà Hương nhấn mạnh.

Trước thực tế trên, Tháng hành động năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xác định nhiệm vụ then chốt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục về bình đẳng giới gắn với kỹ năng an toàn số.

Ngành văn hóa đã phối hợp các địa phương tổ chức nhiều mô hình truyền thông về phòng, chống bạo lực mạng, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền được trình bày bằng song ngữ nhằm giúp người dân dễ theo dõi, tiếp cận.

Cùng với đó, mạng xã hội tiếp tục được phát huy như một kênh truyền thông chủ lực. Các video ngắn hướng dẫn nhận diện lừa đảo trực tuyến, xử lý khi bị quấy rối mạng, thiết lập bảo mật tài khoản… được đăng tải thường xuyên trên Zalo, Facebook để lan tỏa thông điệp đúng, đủ và kịp thời. Đây là cách làm phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay, tiếp cận nhanh đặc biệt với nhóm phụ nữ, thanh thiếu niên.

Bà Lê Thị Thu Hương cho biết, thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CA, y tế, tư pháp, Mặt trận và các đoàn thể, nhiều vụ việc xâm hại, lừa đảo, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đã được giải quyết kịp thời, góp phần cảnh tỉnh cộng đồng về nguy cơ từ môi trường mạng.

Tăng cường kỹ năng cho phụ nữ, trẻ em

Tội phạm mạng ngày càng nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi, vì thế, việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em càng trở nên cấp thiết. Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số không chỉ dừng ở việc xử lý vụ việc, mà còn là quá trình xây dựng môi trường an toàn bền vững.

Nhiều mô hình của Hội LHPN tỉnh đã phát huy hiệu quả, trở thành chỗ dựa tin cậy cho chị em và trẻ em, như: “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” hỗ trợ kịp thời nạn nhân bạo lực; “Nam giới nói không với bạo lực giới” khuyến khích nam giới chủ động trong phòng, chống bạo lực…

Công an tỉnh tuyên truyền về an ninh mạng cho thanh thiếu niên trong tỉnh. Ảnh: CTV

Các mô hình này đang duy trì hiệu quả tại nhiều địa phương như Chư Prông, Kbang, Ia Pa, Bình Khê, Tây Sơn…, góp phần hình thành môi trường sống gần gũi, an toàn, tạo điều kiện để nạn nhân mạnh dạn lên tiếng khi gặp bạo lực.

Bà Hương cho biết thêm: Thời gian tới, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp các đơn vị mở lớp tập huấn kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, giáo viên, hội viên phụ nữ và học sinh; đẩy mạnh đưa nội dung phòng, chống bạo lực mạng vào sinh hoạt đoàn thể, trường h

ọc; đồng thời hoàn thiện đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới. Bình đẳng giới trong kỷ nguyên số không chỉ là tạo cơ hội tiếp cận công nghệ mà quan trọng hơn là đảm bảo phụ nữ và trẻ em được sống an toàn cả ngoài đời thực lẫn trên không gian mạng. Khi được bảo vệ, trao quyền và trang bị đầy đủ kỹ năng, họ mới có thể mạnh mẽ, tự tin tham gia vào tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của cộng đồng, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 sẽ tạo dấu ấn rõ nét, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tiến bộ và nhân văn hơn cho phụ nữ, trẻ em.