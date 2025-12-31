Hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn tại phường Hoài Nhơn

(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu (TP. Hồ Chí Minh) vừa khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hương (SN 1976, ở khu phố Trường An 1, phường Hoài Nhơn).

Căn nhà được khởi công xây dựng vào ngày 15-10-2025, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu cùng đại diện Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hương. Ảnh: Sương Duy

Gia đình bà Hương là hộ mới thoát nghèo. Chồng bà bị thoát vị đĩa đệm không làm được việc nặng, trong khi 3 người con đang tuổi ăn học. Nhiều năm qua, gia đình phải sống trong căn nhà đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Đón nhận ngôi nhà mới ngay trong những ngày cuối cùng của năm 2025, bà Hương không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương, nhà tài trợ đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, ngày công giúp gia đình xây dựng được ngôi nhà vững chắc để ổn định cuộc sống.