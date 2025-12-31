Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn tại phường Hoài Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO SƯƠNG
THÚY DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu (TP. Hồ Chí Minh) vừa khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Hương (SN 1976, ở khu phố Trường An 1, phường Hoài Nhơn).

Căn nhà được khởi công xây dựng vào ngày 15-10-2025, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

khanh-thanh-nha-dai-doan-ket-phuong-hoai-nhon.jpg
Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Đại Thu cùng đại diện Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hương. Ảnh: Sương Duy

Gia đình bà Hương là hộ mới thoát nghèo. Chồng bà bị thoát vị đĩa đệm không làm được việc nặng, trong khi 3 người con đang tuổi ăn học. Nhiều năm qua, gia đình phải sống trong căn nhà đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Đón nhận ngôi nhà mới ngay trong những ngày cuối cùng của năm 2025, bà Hương không giấu được sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền địa phương, nhà tài trợ đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, ngày công giúp gia đình xây dựng được ngôi nhà vững chắc để ổn định cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Truyền thông dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Từ nhận thức đến hành động

Truyền thông dân số vùng đồng bào DTTS: Từ nhận thức đến hành động

Đời sống

(GLO)- Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện chính sách dân số và phát triển, Chi cục Dân số (Sở Y tế) đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hình thức, sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi.

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

Đời sống

(GLO)- An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Thực tiễn sản xuất cho thấy, nơi nào coi người lao động là trung tâm, nơi đó tai nạn được phòng ngừa, hiệu quả được nâng lên.

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Đời sống

(GLO)- Chiều 25-12, Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Rơ Châm Hăng tại làng Yít Tú.

Tây Gia Lai thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ.

Tây Gia Lai thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “khẩn trương nhất - nhân văn nhất”, các địa phương ở khu vực Tây Gia Lai đã đồng loạt triển khai “Chiến dịch Quang Trung", thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, quyết tâm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026.

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

Xã hội

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Đời sống

(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Đời sống

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Đời sống

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Xã hội

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

null