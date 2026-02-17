Công an phường An Khê giúp bé trai đi lạc về nhà an toàn trong đêm giao thừa

(GLO)- Tối 16-2 (tức 29 tháng Chạp), Công an phường An Khê kịp thời giúp đỡ bé trai 7 tuổi đi lạc tìm lại ba mẹ và trở về nhà an toàn trước giao thừa.

Theo đó, vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 16-2, Công an phường An Khê tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện một bé trai lang thang ở đường Lý Thái Tổ, thuộc địa bàn tổ dân phố 6 Tây Sơn (phường An Khê) trong tình trạng hoảng sợ, nghi bị lạc cha mẹ.

Cháu Nhân đã được ba mẹ đến đón về. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường nhanh chóng đến hiện trường nắm tình hình, đưa cháu bé về trụ sở chăm sóc. Qua xác minh, thu thập thông tin, lực lượng xác định cháu bé tên Nguyễn Tấn Nhân (SN 2019, thường trú xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, đơn vị đã nhanh chóng liên hệ được với mẹ của cháu là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2000, thường trú xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo gia đình cho biết, dịp này Nhân theo ba mẹ về nhà ông bà nội ở phường An Khê ăn Tết. Tối 16-2, trong lúc dạo chơi trên đoạn đường trước nhà ông nội, cháu bé đã vô tình đi lạc.

“Lúc phát hiện sự việc, gia đình tìm kiếm cháu nhưng không thấy. Trong lúc đang hoảng loạn thì nhận được tin báo của cán bộ Công an” - chị Hiền xúc động khi gặp con trai tại trụ sở Công an phường.

Sau khi xác nhận thông tin và tiến hành các thủ tục cần thiết, Công an phường An Khê đã bàn giao cháu bé cho gia đình.