Công an phường An Khê giúp cụ ông đi lạc gần 30 km về với gia đình

(GLO)- Ngày 16-1, Thượng tá Nguyễn Công Thắng - Trưởng Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của anh Đào Xuân Hiếu (thôn An Xuân 3, xã Cửu An) vì đã tận tình giúp đỡ bố anh trong lúc đi lạc gần 30 km.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15-1, trực ban Công an phường An Khê nhận được tin báo của người dân về việc một cụ ông đầu óc không minh mẫn, đi lang thang trên đường Đỗ Trạc, thuộc địa bàn tổ dân phố 9 An Phú, phường An Khê.

Anh Hiếu đến Công an phường An Khê để đưa bố về chăm sóc vào tối 15-1. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường cử cán bộ đến hiện trường nắm tình hình, đồng thời đưa cụ ông về trụ sở chăm sóc. Qua thông tin trên giấy tờ tùy thân, Công an phường xác định cụ ông tên Đào Văn Hò (SN 1953), hiện sinh sống ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, cách nơi phát hiện gần 30 km.

Qua tra cứu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường nhanh chóng liên lạc với các con của cụ Hò, trong đó có anh Hiếu, để thông báo sự việc. Ngay sau đó, anh Hiếu đã đến Công an phường để đưa bố về chăm sóc.

Gia đình cho biết: Ông Hò trước đây từng bị tai biến, sau này sức khỏe suy giảm và còn bị mất trí nhớ nên đã nhiều lần đi lạc. Sáng 15-1, ông rời khỏi nhà đến chiều tối vẫn chưa trở về. Người thân tìm kiếm nhưng không có thông tin.

“Lúc bấy giờ ngoài trời rất lạnh, may mắn bố tôi được người dân và Công an phường An Khê kịp thời phát hiện, tận tình giúp đỡ. Hiện sức khỏe ông đã ổn định. Sáng nay, tôi đã đón xe đưa về lại nhà để mẹ và anh trai chăm sóc”, anh Hiếu chia sẻ với phóng viên vào sáng 16-1.