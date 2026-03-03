Khoảng 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Trung Đông

(GLO)- Theo thống kê, khu vực Trung Đông có trên 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc. Trước chiến sự căng thẳng, việc dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông cho đến khi tình hình ổn định là giải pháp cần thiết.

Ngày 2-3, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) có công văn gửi các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước khu vực Trung Đông.

Lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông. Ảnh: T.N/Thanh Niên

Tại Trung Đông, hiện có trên 10.000 lao động Việt Nam thuộc 12 doanh nghiệp dịch vụ đang đưa lao động sang làm việc. Trong đó, tại Saudi Arabia có khoảng gần 6.000 lao động; UAE khoảng 4.000 lao động; Qatar 500 lao động; Bahrain 100 lao động...

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các cuộc không kích và tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào lãnh thổ Iran đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Sau đó, Iran tiến hành các đợt phản công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel tại Trung Đông.

Việc tạm dừng đưa lao động mới sang khu vực này được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh an ninh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Để phòng ngừa rủi ro, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ tạm dừng hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại khu vực Trung Đông cho đến khi tình hình được kiểm soát và ổn định trở lại.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải thường xuyên liên hệ, trao đổi với đối tác và người sử dụng lao động tại nước sở tại để cập nhật thông tin về tình hình xung đột; chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp.

Cục cũng yêu cầu doanh nghiệp tăng cường động viên, trấn an người lao động đang làm việc tại địa bàn, tránh để xảy ra tâm lý hoang mang, lo lắng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải duy trì liên hệ thường xuyên với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và Ban Quản lý lao động thuộc đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực để nắm bắt tình hình lao động. Trường hợp phát sinh vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp cần khẩn trương phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động và các bên liên quan để xử lý, đồng thời báo cáo về Cục Quản lý lao động ngoài nước để được hướng dẫn giải quyết khi cần thiết.